Giochi Olimpici Parigi 2024: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Djokovic avanza ai quarti. Ora la sfida con Tsitsipas

Novak Djokovic ha superato un combattivo Dominik Koepfer negli ottavi di finale del torneo olimpico di tennis a Parigi 2024, assicurandosi la vittoria con il punteggio di 7-5, 6-3 in 1 ora e 37 minuti. Nonostante non sia stata la sua migliore prestazione, il campione serbo ha fatto quanto necessario per avanzare ai quarti di finale.

L’incontro ha visto un Koepfer determinato nelle fasi iniziali, mettendo alla prova Djokovic con il suo dritto potente. Tuttavia, il numero uno del mondo ha rapidamente preso il controllo del match, sfruttando le debolezze del rovescio dell’avversario. Il tedesco, numero 70 del ranking ATP, ha mostrato carattere reagendo e rendendo la partita più equilibrata, soprattutto grazie a un miglioramento del suo servizio.

Djokovic, visibilmente frustrato in alcuni momenti, ha continuato a concentrarsi sul gioco, riuscendo a chiudere il primo set nonostante l’ottima prestazione di Koepfer. Nel secondo set, il serbo ha alzato il livello del suo gioco, ottenendo un break precoce nel secondo gioco che ha indirizzato definitivamente l’incontro.

Durante tutto il match, Djokovic ha mostrato la sua versatilità tattica, utilizzando spesso palle corte e discese a rete per spiazzare l’avversario. Nonostante il linguaggio del corpo non sempre positivo e alcune conversazioni animate con il suo box, il campione serbo ha mantenuto la calma nei momenti cruciali.

Questa vittoria, seppur non brillante, proietta Djokovic ai quarti di finale, dove affronterà Stefanos Tsitsipas in quello che si preannuncia come un incontro di alto livello. Nonostante le sensazioni non ottimali mostrate in questo match, ci si aspetta che Djokovic possa ritrovare il suo miglior tennis per la sfida contro il forte giocatore greco.

Giochi Olimpici Parigi 2024 (Mondo 🏅), 3° Turno M – Quarti di Finale F – terra battuta

ATP Paris Olympics Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 7 6 0 Dominik Koepfer Dominik Koepfer 5 3 0 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Dominik Koepfer 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Dominik Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Dominik Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Dominik Koepfer 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Novak Djokovic 15-0 15-0 15-15 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Dominik Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Dominik Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Dominik Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Novak Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Dominik Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Novak Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Dominik Koepfer 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Dominik Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Novak Djokovicvs Dominik Koepfer

Angelique Kerber vs Qinwen Zheng (TBA)



WTA Paris Olympics Angelique Kerber • Angelique Kerber 0 7 0 Qinwen Zheng [6] Qinwen Zheng [6] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Angelique Kerber 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Angelique Kerber 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Angelique Kerber 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Angelique Kerber 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Angelique Kerber 15-0 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Angelique Kerber 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Angelique Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Carlos Alcaraz / Rafael Nadal vs Austin Krajicek / Rajeev Ram (TBA)



Il match deve ancora iniziare

Marta Kostyuk vs Donna Vekic (TBA)



Il match deve ancora iniziare

Court Suzanne Lenglen – ore 12:00

Corentin Moutet vs Tommy Paul



ATP Paris Olympics Corentin Moutet Corentin Moutet 6 2 0 Tommy Paul [9] Tommy Paul [9] 7 6 0 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Corentin Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Corentin Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Corentin Moutet 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Tommy Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Tommy Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Tommy Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Tommy Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Roman Safiullin vs Carlos Alcaraz (TBA)



ATP Paris Olympics Roman Safiullin Roman Safiullin 4 2 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Roman Safiullin 2-4 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Roman Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-30 1-3 → 2-3 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Roman Safiullin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Roman Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Iga Swiatek vs Danielle Collins (TBA)



Il match deve ancora iniziare

Alexander Zverev vs Alexei Popyrin (TBA)



Il match deve ancora iniziare

Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok vs Danielle Collins / Desirae Krawczyk (TBA)



Il match deve ancora iniziare

Court Simonne Mathieu – ore 12:00

Sebastian Baez vs Stefanos Tsitsipas



ATP Paris Olympics Sebastian Baez [12] Sebastian Baez [12] 5 1 0 Stefanos Tsitsipas [8] Stefanos Tsitsipas [8] 7 6 0 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Sebastian Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Sebastian Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Sebastian Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Sebastian Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Sebastian Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Sebastian Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Sebastian Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Sebastian Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Sebastian Baez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Barbora Krejcikova vs Anna-Karolina Schmiedlova (TBA)



WTA Paris Olympics Barbora Krejcikova [9] Barbora Krejcikova [9] 4 2 Anna-Karolina Schmiedlova Anna-Karolina Schmiedlova 6 6 Vincitore: Schmiedlova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Anna-Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Anna-Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Anna-Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 30-30 2-0 → 2-1 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Anna-Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Anna-Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Anna-Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Anna-Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Anna-Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Anna-Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Felix Auger-Aliassime vs Daniil Medvedev (TBA)



Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud vs Francisco Cerundolo (TBA)



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – ore 1:30

Tomas Machac / Adam Pavlasek vs Kevin Krawietz / Tim Puetz



ATP Paris Olympics Tomas Machac / Adam Pavlasek Tomas Machac / Adam Pavlasek 3 6 10 Kevin Krawietz / Tim Puetz [2] Kevin Krawietz / Tim Puetz [2] 6 1 5 Vincitore: Machac / Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Tomas Machac / Adam Pavlasek 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Tomas Machac / Adam Pavlasek 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Kevin Krawietz / Tim Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Tomas Machac / Adam Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Kevin Krawietz / Tim Puetz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Tomas Machac / Adam Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Kevin Krawietz / Tim Puetz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Tomas Machac / Adam Pavlasek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kevin Krawietz / Tim Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Tomas Machac / Adam Pavlasek 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Kevin Krawietz / Tim Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Tomas Machac / Adam Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Kevin Krawietz / Tim Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Tomas Machac / Adam Pavlasek 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Kevin Krawietz / Tim Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Tomas Machac / Adam Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kevin Krawietz / Tim Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Matthew Ebden / John Peers vs Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff (TBA)



Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter / Heather Watson vs Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani (TBA)



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – ore 2:50

Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider



Il match deve ancora iniziare

Shuko Aoyama / Ena Shibahara vs Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova (TBA)



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – ore 1:00

Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz



ATP Paris Olympics Lorenzo Musetti [11] Lorenzo Musetti [11] 6 7 0 Taylor Fritz [7] Taylor Fritz [7] 4 5 0 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Taylor Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 4-4 → 4-5 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Taylor Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Coco Gauff / Jessica Pegula vs Karolina Muchova / Linda Noskova (TBA)



WTA Paris Olympics Coco Gauff / Jessica Pegula [1] Coco Gauff / Jessica Pegula [1] 15 3 Karolina Muchova / Linda Noskova • Karolina Muchova / Linda Noskova 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Karolina Muchova / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 3-0 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Karolina Muchova / Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Taylor Fritz / Tommy Paul vs Robin Haase / Jean-Julien Rojer (TBA)



Il match deve ancora iniziare