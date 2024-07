Nardi si ritira a Washington: l’infortunio al gomito ferma le speranze dell’azzurro

Il cammino di Luca Nardi all’ATP 500 di Washington 2024 si è interrotto prematuramente a causa di un infortunio al gomito. Il giovane tennista italiano si è ritirato durante il match di primo turno contro il qualificato americano Mitchell Krueger, sul punteggio di 7-6(3), 4-1 in favore dell’avversario.

L’incontro era iniziato male per Nardi, che era sotto di un break nel primo set sul 2 a 5. Tuttavia, dopo aver annullato cinque seti point ha portato l’incontro al tiebreak dopo aver piazzato il controbreak nel nono game. Il tie-break, vinto da Krueger però, ha segnato la svolta definitiva della partita.

Nel secondo set, il problema al gomito ha evidentemente condizionato la prestazione di Nardi, costringendolo infine al ritiro. Questa battuta d’arresto rappresenta la quarta eliminazione consecutiva al primo turno in tornei del circuito maggiore per l’azzurro, e la sesta sconfitta in generale dopo l’ultima vittoria ottenuta sull’erba di ‘s-Hertogenbosch contro David Goffin.

Questo ritiro solleva interrogativi sulle condizioni fisiche di Nardi e sul suo immediato futuro agonistico. La priorità per il giovane talento italiano sarà ora comprendere l’entità dell’infortunio al gomito e intraprendere il percorso di recupero più adeguato.

ATP Washington Mitchell Krueger • Mitchell Krueger 0 7 4 Luca Nardi Luca Nardi 0 6 1 Vincitore: Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Krueger 4-1 L. Nardi 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Krueger 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 ace 6-3* 6-6 → 7-6 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 L. Nardi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Krueger 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 4-1 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche 🇺🇸 Krueger 🇮🇹 Nardi Punteggio servizio 281 230 Ace 4 0 Doppi falli 3 3 Percentuale prime di servizio 61% (28/46) 65% (49/75) Punti vinti con la prima 82% (23/28) 53% (26/49) Punti vinti con la seconda 50% (9/18) 46% (12/26) Palle break salvate 0% (0/1) 73% (8/11) Giochi di servizio giocati 8 9 Punteggio risposta 161 180 Punti vinti in risposta sulla prima 47% (23/49) 18% (5/28) Punti vinti in risposta sulla seconda 54% (14/26) 50% (9/18) Palle break convertite 27% (3/11) 100% (1/1) Giochi di risposta giocati 9 8 Punti vinti a rete 79% (11/14) 57% (8/14) Vincenti 14 17 Errori non forzati 15 17 Punti vinti al servizio 70% (32/46) 51% (38/75) Punti vinti in risposta 49% (37/75) 30% (14/46) Punti totali vinti 57% (69/121) 43% (52/121) Velocità massima servizio 212 km/h 176 km/h Velocità media prima di servizio 196 km/h 162 km/h Velocità media seconda di servizio 153 km/h 136 km/h





Marco Rossi