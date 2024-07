Giochi Olimpici Parigi 2024: Le dichiarazioni dei tennisti italiani (29 Luglio 2024 – Video)

Jasmine Paolini: “Ho giocato tante partite quest’anno, fanno parte del mio bagaglio e questo fa sì che quando scendo in campo ho maggiore confidenza, mi sento più sicura. Ma bisogna sempre ricordarsi che nel tennis ogni match è differente e bisogna essere sempre pronte. Oggi è stata una partita dura: all’inizio ho fatto fatica perché c’era molto caldo. Non riuscivo a prendermi le chance che mi costruivo ma sono contenta che poi piano piano sono montata sopra, e il secondo set è stato un pochino più facile.

Il prossimo turno sicuramente sarà duro: sia contro Schmiedlova, che qua può giocare bene, sia contro Haddad Maia, che è una giocatrice molto pericolosa che lotta su ogni punto. Sarà un match duro perché sono sempre state battaglie con entrambe ma ce la metterò tutta”.

C’è tanta differenza tra il torneo del Roland Garros e quello Olimpico: al di là dell’ambiente, negli spogliatoi come nella lounge, in particolare non c’è Renzo (Furlan, il suo coach). E’ diverso rispetto ad un torneo del tour ma comunque mi sto godendo quella che penso sia un’esperienza fantastica. Ad ogni modo è bello tornare qua a Parigi, in questo circolo”.

E’ migliorato molto il diritto in carosa perché con Danilo (Pizzorno; ndr) ci abbiamo lavorato tanto! Per competere a questo livello bisogna cercare migliorare qualcosina ogni giorno. Io ce la sto mettendo tutta”.

ERRANI/PAOLINI: “LE OLIMPIADI SONO SPECIALI PER NOI, AL DOPPIO CI TENIAMO”



Matteo Arnaldi: “Non è stata la partita che speravo soprattutto dopo quella di ieri. Sono partito bene, poi sono calato abbastanza – ha spiegato a caldo Matteo Arnaldi dopo l’eliminazione subita da parte del tedesco Koepfer – Lui ha giocato bene ed è stato anche fortunato, ci sono stati dei momenti in cui non é girata in mio favore, mi sono innervosito un po’ ed è un piccolo passo indietro rispetto a ieri, ma se devo prendere le cose positive prendo la prima vittoria alle Olimpiadi, ho rigiocato due set di buon tennis e mi aggrappo a quello per lo swing americano”.

“Lui ha colpito tre righe, poi altre due, è il tennis: capita, è normale. Oggi mi ha dato fastidio, ci sta in campo innervosirsi, non sono contento però è così.

Montreal e Cincinnati, cercherò di ritrovare il livello che voglio e a cui ho sempre giocato, in questo torneo ci sono sprazzi in cui sono riuscito a giocare meglio e ne sono contento, cercherò di ripartire da quello. In America ho sempre giocato bene e spero di riuscire a esprimere il mio livello”.

Sara Errani (doppio misto): “Per la medaglia è ancora lunga. Però “abbiamo giocato bene, ci siamo divertiti” e “aver giocato a Wimbledon ci aiuta a gestire le situazioni, ci conosciamo, sappiamo gestire i punti e i meccanismi li abbiamo già provati anche se su una superficie diversa, e poi essere amici fuori dal campo aiuta tantissimo, ho totale fiducia in lui, se mi dice una giocata e non me la sento glielo dico e cambiamo.

Non li conosciamo tanto li studieremo un po’ meglio dal punto di vista tattico

Andrea Vavassori (doppio misto e Ruud): “Quel tour de force a Wimbledon ci ha aiutato, era giusto preparare un appuntamento così importante nel migliore dei modi: siamo partiti conoscendoci meglio, ci conosciamo di più, ci rispettiamo molto e questo si vede in campo. Siamo simili, siamo italiani, ci piace lottare ed è bello giocare sia con lei che con Simone, quando hai lo stesso spirito combattivo è più facile giocare insieme”.

Decidiamo insieme e quando pensiamo qualcosa ce lo diciamo. Siamo due giocatori tattici, la studieremo a tavolino e poi ne parleremo”, riflette Wave.

Quando si gioca contro due doppisti la chimica la trovi in fretta, gli olandesi saranno complicati da gestire perché sono due doppisti, giocano bene – concorda l’azzurro – Però anche noi sappiamo farlo: lei copre bene la rete e quando serve posso darle una mano e possiamo far bene. Sicuramente lotteremo con tutto quello che avremo.

Con Ruud ho giocato bene anche nel secondo set, ma è difficile giocare contro giocatori così che non ti conoscono: all’inizio l’ho sorpreso un po’, ma quando ti prendono le misure è più difficile perché iniziano a capire alcune cose e io ho dovuto prendere tanti rischi e quando sbagli due tre cose alla fine il break lo prendi. Potevo giocare meglio sul 5-4 ma ripeto ho preso tanti rischi e ci può stare. La palla è pesante, lottare al terzo senza aver fatto un set di singolare nell’ultimo mese non è male”.