Bellucci trionfa all’esordio a Washington: McDonald ko in due tie-break. L’azzurro è stato sotto nel punteggio sia nel primo che nel secondo set ed ha anche annullato tre palle set

Mattia Bellucci ha inaugurato con una convincente vittoria il suo percorso nel tabellone principale dell’ATP 500 di Washington 2024. Il giovane tennista italiano ha superato in due set l’americano Mackenzie McDonald, finalista dell’edizione 2021, con il punteggio di 7-6(4) 7-6(3) in un match durato due ore e tre minuti.

Bellucci, proveniente dalle qualificazioni dove ha eliminato Boyer e rimontato lo svizzero Riedi, ha dimostrato grande freddezza nei momenti cruciali. Questa prestazione si inserisce in un periodo di ottima forma per l’azzurro, che la scorsa settimana aveva raggiunto i quarti di finale ad Atlanta, avvicinandosi sempre più alla top 100 del ranking ATP, ora distante meno di 70 punti.

Il primo set ha visto Bellucci in difficoltà iniziale, sotto 2-5, ma capace di recuperare il break di svantaggio. Sul 5-6, con il servizio a disposizione, l’italiano ha annullato tre set point prima di aggiudicarsi il tie-break per 7 punti a 4.

Nel secondo set, nonostante un avvio in salita (0-2), Bellucci ha nuovamente dimostrato carattere recuperando il break nel quarto gioco. Sul 5-4 in suo favore, l’azzurro ha mancato una palla match sul servizio dell’avversario, ma ha mantenuto la calma portando il set al tie-break. Dal 3-3, Bellucci ha piazzato un parziale di quattro punti consecutivi, chiudendo l’incontro per 7 punti a 3.

Questa vittoria conferma il buon momento di Bellucci, che sta dimostrando di poter competere ad alti livelli nel circuito ATP.

Al secondo turno sfiderà l’americano Alex Michelsen classe 2004 e n.60 del mondo.

ATP Washington Mattia Bellucci Mattia Bellucci 7 7 Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 6 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df ace 5-5 → 6-5 M. McDonald 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Bellucci 40-A 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 2-2 M. Bellucci 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-5 → 5-6 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. McDonald 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. McDonald 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. McDonald 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Bellucci 🇺🇸 McDonald Punteggio servizio 289 267 Ace 9 11 Doppi falli 4 4 Percentuale prime di servizio 67% (52/78) 63% (55/87) Punti vinti con la prima 79% (41/52) 67% (37/55) Punti vinti con la seconda 58% (15/26) 50% (16/32) Palle break salvate 75% (6/8) 71% (5/7) Giochi di servizio giocati 12 12 Punteggio risposta 128 105 Punti vinti in risposta sulla prima 33% (18/55) 21% (11/52) Punti vinti in risposta sulla seconda 50% (16/32) 42% (11/26) Palle break convertite 29% (2/7) 25% (2/8) Giochi di risposta giocati 12 12 Punti vinti a rete 65% (13/20) 52% (12/23) Vincenti 31 28 Errori non forzati 17 24 Punti vinti al servizio 72% (56/78) 61% (53/87) Punti vinti in risposta 39% (34/87) 28% (22/78) Punti totali vinti 55% (90/165) 45% (75/165) Velocità massima servizio 220 km/h 197 km/h Velocità media prima di servizio 187 km/h 177 km/h Velocità media seconda di servizio 169 km/h 153 km/h





Francesco Paolo Villarico