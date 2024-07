Parigi 2024: Vavassori battuto da Ruud

Dura un set e mezzo il sogno di Andrea Vavassori di battere il quotato Casper Ruud nel secondo turno delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il piemontese è sconfitto in tre set, 4-6 6-4 6-3 lo score conclusivo di una partita che ha visto l’azzurro giocare per larghi tratti alla pari contro il norvegese, testa di serie numero 6 del torneo. Vavassori ha retto molto bene per oltre metà partita, forte del suo servizio e schemi offensivi orchestrati con il suo rovescio in back che Ruud ha gestito a tratti con difficoltà. Il norvegese è salito di livello strada facendo, diventando sempre più consistente e continuo nella spinta, e meno falloso, allungando nel rush finale del secondo set e scappando subito avanti all’avvio del terzo.

Nel primo set Vavassori ha annullato tre palle break in apertura; respinto l’assalto del rivale ha strappato l’unico break del set sul 4-3 alla seconda occasione, bravo poi a non concedere niente e chiudere il parziale 6-4. Nel secondo set totale equilibrio fino all’ottavo game dove Andrea ha salvato due palle break ad un Ruud sempre più potente ed aggressivo con il diritto. È stato il preludio al break ottenuto da Ruud sul 5-4: con un gran diritto vincente il norvegese si è procurato la palla break, capitalizzata con un passante comodo (corto l’attacco dell’azzurro).

Nel terzo set, forte del momento positivo, Casper ha subito allungato vincendo un gran game in risposta, solido e concreto. Vavassori non è riuscito a trovare lo spiraglio in risposta per riaprire la partita, e Ruud ha chiuso 6-3 con un turno di battuta perfetto.

Casper Ruud vs Andrea Vavassori (TBA)