Parigi 2024: Djokovic troppo forte per un grintoso Nadal

Le aspettative di chi non vedeva l’ora di gustarsi l’episodio n.60 della saga Djokovic vs. Nadal sono andate un po’ deluse. Sul Chatrier vestito ad arena olimpica, il recordman serbo ha dominato per quasi tutto l’incontro il “Re” del rosso, mai domo e con un sussulto dei suoi quando il match era già compromesso, ma complessivamente lontanissimo parente di quel tennista quasi invincibile sulla terra battuta, e ancor più in quello stadio, il SUO stadio, dove ha costruito la propria leggenda e primati. Nel secondo turno del tabellone di singolare a Parigi 2024, Djokovic ha stroncato la pur tenace resistenza di Nadal con il punteggio di 6-1 6-4, mostrando un gioco di alto livello, troppo rapido e intenso per la capacità dello spagnolo di controbattere punto su punto. La partita, quella vera, combattuta ed equilibrata, c’è stata solo per 20 minuti, quando già lo score segnava 6-1 4-1 per Novak. Fin lì era stato un assolo di Djokovic, superiore in ogni colpo e situazione, dispotico; poi all’improvviso il match si è complicato per lo spirito guerriero dello spagnolo, che non voleva assolutamente uscire dal campo battuto in modo così netto. Una reazione violenta, leonina e bellissima, una fiammata di Rafael che acceso lo stadio e le speranze dei suoi tifosi, ma non sufficiente a far girare la partita. Il livello tecnico e atletico mostrato da Nadal in questo incontro è stato troppo basso per pensare di far partita pari contro un buonissimo Novak, troppo più rapido, potente ed efficace. Nadal non ha servito bene, ha risposto peggio ed è stato quasi sempre in balia del rivale. Corto nel palleggio, con un diritto “spuntato” e spesso metri dietro la riga di fondo, è stato difficilissimo per lui restare a contatto con Djokovic.

Nadal ha fatto l’impossibile per giocare questo torneo, subendo anche l’ennesimo risentimento muscolare alla coscia per lo sforzo della scorsa settimana a Bastad, dove ha preparato il suo grande obiettivo stagionale; ma le sue gambe non producono più quella straordinaria spinta ed equilibrio che gli consentiva di colpire la palla con violenza e rotazioni così vigorose da risultare quasi ingiocabili sul rosso. Sempre in ritardo, spesso in affanno, Rafa è stato per quasi tutta la durata del match in balia di un Djokovic nettamente superiore. Il serbo ha giocato un match continuo, consistente, in constante anticipo sulle palle troppo corte e raramente ficcanti del rivale, avendo pochissime difficoltà nel controllare il tempo di gioco, gli angoli e il ritmo. Un po’ di lotta nei primi due game, ma il break immediato di “Nole” ha messo subito in chiaro i rapporti di forza. E forte del vantaggio, la partita è scivolata via senza grandi sussulti.

La partita si è accesa all’improvviso, quando lo score già segnava 6-1 4-1 Djokovic: lì Nadal ha avuto una reazione d’orgoglio, ha ritrovato un paio di diritti molto efficaci e si è procurato una palla break, che Djokovic ha “gentilmente concesso” con un doppio fallo. 20 minuti “da Nadal” vero, intenso e “cattivo”, con Novak che sente la pressione e sbaglia qualche scelta servendo sul 4-3, e con il suo solito incerto smash concede un secondo break che rimette il set in parità. Il nono game è una bagarre, sprinta e mette in campo tutto quel che ha Nadal, ma Djokovic fa la faccia cattiva, ritrova precisione e rimette i piedi sulla riga di fondo, riprende il controllo delle operazioni e alla quarta palla break, con una splendida smorzata di diritto, si riprende il break che di fatto chiude l’incontro.

Djokovic ha giocato con grande focus, ha dominato il campo e vinto con notevole margine, anche più di quanto lo score conclusivo racconta. L’ottima prestazione del serbo esprime pienamente il rispetto per l’avversario: dare il massimo, giocando la propria partita, è la principale regola dello sport, ancor più quando si affrontano due super campioni che si conoscono alla perfezione e hanno scritto insieme pagine memorabili del nostro sport.

Il torneo Olimpico di Djokovic continua, è a caccia dell’unico grande alloro che manca alla sua sterminata bacheca. Quello di Nadal finisce quasi subito, ma forse non ancora la sua carriera: pieno di acciacchi, cerotti e ferite, ma con dentro un fuoco indomabile per la competizione che sembra non spegnersi mai. E per questo merita tutto il nostro rispetto.

Marco Mazzoni