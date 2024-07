Rune si separa di nuovo da Mouratoglou

Holger Rune ha annunciato con un post social di aver terminato la sua collaborazione con il coach francese Patrick Mouratoglou. I due si erano già lasciati lo scorso anno, fino alla decisione di riprovarci.

“Ho avuto delle importanti chiacchierate con Patrick e abbiamo deciso di comune accordo di separarci” scrive Rune. “Sarà sempre un grande amico, ma per ora la cosa migliore per me è continuare con Kenneth, che sarà presente a tutti gli allenamenti e tornei. Non cambierà nulla nel mio rapporto con la Mouratoglou Academy, che mi è sempre stata molto d’aiuto. Non vedo l’ora di essere in salute e di tornare in carreggiata”.

Il danese non sta attraversando un bel periodo, penalizzato anche da un problema al polso con il quale convive da diverso tempo e che l’ha forzato a rinunciare alle Olimpiadi. Ma già da mesi il suo tennis non funziona come nella seconda parte del 2022, quando è letteralmente esploso entrando di prepotenza nella top10, candidandosi a nuovo astro del tennis di vertice. Anche il passaggio con Boris Becker (che l’ha seguito nella seconda parte del 2023) non ha portato alcun frutto. Dopo aver toccato il best ranking di n.4 un anno fa, le azioni di Holger sono scese progressivamente, tra vari problemi fisici (serio quello alla schiena della primavera-estate 2023) e continui cambi di direzione tecnica che non l’hanno aiutato. Attualmente Rune è n.17 del mondo, quest’anno non ha vinto alcun torneo e vanta un record stagionale di 27 vittorie e 15 sconfitte.

Mario Cecchi