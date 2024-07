Musetti domina Monfils all’esordio olimpico: prestazione ottima. Qualche ora prima era ad Umago

Lorenzo Musetti ha inaugurato il suo percorso alle Olimpiadi di Parigi 2024 con una prestazione da vero campione, eliminando il beniamino di casa Gael Monfils con un perentorio 6-1, 6-4. Sul campo Suzanne Lenglen, l’azzurro ha dimostrato di aver recuperato appieno dalle fatiche di Umago, offrendo una prova di forza che conferma quanto di buono visto nell’ultima edizione del Roland Garros.

Sin dalle prime battute, il ventunenne di Carrara ha imposto il suo ritmo, sovrastando l’esperto e imprevedibile Monfils sia sul piano tecnico che atletico. Il tennis offensivo e asfissiante di Musetti non ha lasciato scampo al francese, incapace di accendersi e trovare le sue proverbiali giocate spettacolari.

Il primo set è stato un monologo dell’azzurro: in soli 10 minuti, Musetti si è portato sul 3-0 con un break nel secondo game. Nonostante un tentativo di reazione di Monfils, che ha salvato cinque palle break nel quarto gioco, l’italiano ha continuato a premere sull’acceleratore, chiudendo il parziale con un eloquente 6-1.

Nel secondo set, Monfils ha provato a cambiare marcia, creando qualche grattacapo a Musetti nei primi game. Tuttavia, l’azzurro ha saputo respingere due palle break nel quarto gioco, per poi strappare il servizio al francese nel quinto. Nonostante un momentaneo contro-break di Monfils, Musetti ha mantenuto la calma e ripreso il comando delle operazioni, chiudendo sul 6-4 con un game a zero dopo aver piazzato il break decisivo sul 3 pari.

La prestazione di Musetti è stata un mix perfetto di potenza, precisione e varietà di colpi. Il suo rovescio in lungolinea, ormai marchio di fabbrica, si è rivelato un’arma letale, mentre il servizio gli ha garantito punti preziosi nei momenti chiave.

Il prossimo ostacolo per Musetti sarà l’argentino Mariano Navone, già affrontato e battuto nella finale del Challenger di Cagliari lo scorso maggio. Se l’italiano manterrà questo livello di gioco, le prospettive per un cammino olimpico di rilievo sono più che concrete.

La strada è ancora lunga, ma il Musetti visto contro Monfils ha tutte le carte in regola per sognare in grande in queste Olimpiadi parigine.

ATP Paris Olympics Lorenzo Musetti [11] Lorenzo Musetti [11] 6 6 0 Gael Monfils Gael Monfils 1 4 0 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Gael Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Gael Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Gael Monfils 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Gael Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Gael Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi