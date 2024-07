Vavassori, cuore d’acciaio: Martinez sconfitto all’esordio olimpico. Darderi eliminato al primo turno da Tommy Paul

In una battaglia campale durata due ore e trentaquattro minuti, Andrea Vavassori ha superato il primo turno del torneo olimpico di tennis a Parigi, sconfiggendo lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. Una vittoria che porta la firma del cinismo e della determinazione dell’azzurro.

Fin dall’inizio, Vavassori ha mostrato un approccio privo di ansie contro un avversario notoriamente ostico sulla terra battuta. Il break decisivo nel primo set è arrivato nel quinto game, con l’italiano che ha saputo difendersi da due tentativi di controbreak immediato, portando a casa la frazione.

Il secondo set ha visto Vavassori in maggiore difficoltà, nonostante i tentativi di variare il gioco con discese a rete. Dopo aver annullato diverse palle break, l’azzurro ha ceduto alla sesta opportunità concessa a Martinez nel decimo game, portando l’incontro al set decisivo.

Nel terzo set, Vavassori ha dimostrato tutta la sua freddezza. Un break immediato nel primo game sembrava aver indirizzato la partita, ma Martinez è riuscito a pareggiare i conti nel sesto gioco. il break decisivo è arrivato nel nono game, quando l’italiano ha sfruttato l’ennesima chance di break, chiudendo poi l’incontro al servizio.

Questa vittoria, frutto di una prestazione cinica e mentalmente solida, proietta Vavassori al secondo turno, dove lo attende una sfida ancora più impegnativa contro il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 6 del torneo.

L’avventura olimpica di Luciano Darderi si è conclusa subito in quel di Parigi. Il tennista italoargentino, numero 33 del ranking mondiale, è stato sconfitto dall’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-3 6-4 in un incontro durato poco meno di 90 minuti.

Nonostante un inizio promettente, Darderi non è riuscito a mantenere il livello di gioco mostrato nelle ultime settimane. Il primo game aveva illuso, con l’azzurro che aveva conquistato un break immediato grazie a un mix di colpi efficaci: un passante in corsa, un gran rovescio e due ottime risposte. Tuttavia, già dal game successivo, in cui ha dovuto salvare quattro palle break, si sono intravisti i primi segnali di difficoltà.

Il momento chiave del primo set è arrivato nel sesto game, quando Paul ha alzato il livello del suo gioco, approfittando delle seconde di servizio troppo morbide di Darderi. L’americano ha conquistato il break e ha preso il controllo della partita, vincendo quattro giochi consecutivi e chiudendo il set 6-3.

Nel secondo set, Paul ha continuato a dominare. Un rovescio lungolinea, un recupero su palla corta e un ottimo slice gli hanno permesso di ottenere un break immediato, confermato nonostante qualche difficoltà. Darderi ha lottato, salvando due palle break nel quinto game, ma non è riuscito a sfruttare l’unica chance di controbreak nel game finale. Un passante ambizioso non ha trovato il campo, permettendo a Paul di chiudere l’incontro sul 6-4.