Olimpiadi di Parigi: De Miñaur forfait nel singolare, ma giocherà il doppio

Rafael Nadal esordirà tra un paio d’ore nel torneo di singolare dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nonostante i dubbi, i canali ufficiali dell’evento confermano che è stato effettuato un solo cambio nel tabellone, con l’ingresso di Francisco Cabral al posto di Alex De Miñaur. Di conseguenza, si deduce che il tennista spagnolo non ha comunicato alcun ritiro all’ITF.

Infatti ci ha provato fino all’ultimo, ma Alex De Miñaur finisce per ritirarsi dal tabellone di singolare dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 all’ultimo momento, anche se parteciperà nel torneo di doppio. Questo è dovuto all’infortunio all’anca di cui soffriva un paio di settimane fa a Wimbledon, problemi fisici dai quali non è riuscito a recuperare completamente per arrivare nelle migliori condizioni nella capitale francese.





Marco Rossi