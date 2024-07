Cerundolo re di Umago: rimonta su Musetti in una finale decisa al tiebreak del terzo set

Francisco Cerundolo torna al successo dopo oltre un anno, conquistando il titolo ATP 250 di Umago in una finale ricca di colpi di scena contro Lorenzo Musetti. L’argentino si è imposto con il punteggio di 2-6 6-4 7-6(5) dopo tre ore di battaglia.

La partita ha visto un Musetti inizialmente capace di aggiudicarsi il primo set con un netto 6-2 grazie a un tennis aggressivo e preciso. Il carrarino sembrava in controllo, ma Cerundolo ha saputo cambiare marcia nel secondo parziale avanti per 3 a 0, l’azzurro recuperava il break nel quinto game ma l’argentino facendo valere la potenza del suo dritto e approfittando di alcuni passaggi a vuoto dell’italiano nel decimo game ha conquistato il break e la frazione per 6 a 4.

Il terzo set è stato un vero e proprio testa a testa. Musetti è riuscito a breakkare l’avversario sul 4-4 pari, trovandosi a servire per il match suò 5 a 4. Tuttavia, in un momento cruciale, Cerundolo ha trovato le energie per piazzare un contro-break insperato a 15, portando la sfida al tie-break decisivo.

Nel tie-break, nonostante un buon avvio di Musetti (3-1), l’argentino ha dimostrato nervi d’acciaio, inanellando cinque punti consecutivi e chiudendo l’incontro con una splendida demi-volée che ha fatto esplodere il pubblico di Umago.

Questa vittoria rappresenta il terzo titolo ATP 250 in carriera per Cerundolo, dopo i successi a Bastad e Eastbourne, e conferma le sue qualità su diverse superfici. Per Musetti, invece, rimane il rammarico per un’occasione sfumata, ma anche la consapevolezza di aver giocato un torneo di alto livello.

Entrambi i finalisti non avranno molto tempo per riflettere su questa partita: già domani mattina voleranno a Parigi per prendere parte al torneo olimpico, dove cercheranno di trasformare questa esperienza in energia positiva per affrontare la sfida a cinque cerchi.

ATP Umag Francisco Cerundolo [4] Francisco Cerundolo [4] 2 6 7 Lorenzo Musetti [2] Lorenzo Musetti [2] 6 4 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 df 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 F. Cerundolo 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistiche 🇦🇷 Cerundolo 🇮🇹 Musetti Punteggio servizio 253 260 Ace 1 3 Doppi falli 4 1 Percentuale prime di servizio 72% (91/126) 63% (62/98) Punti vinti con la prima 63% (57/91) 66% (41/62) Punti vinti con la seconda 46% (16/35) 50% (18/36) Palle break salvate 64% (7/11) 40% (2/5) Giochi di servizio giocati 15 15 Punteggio risposta 164 155 Punti vinti in risposta sulla prima 34% (21/62) 37% (34/91) Punti vinti in risposta sulla seconda 50% (18/36) 54% (19/35) Palle break convertite 60% (3/5) 36% (4/11) Giochi di risposta giocati 15 15 Punti vinti a rete 69% (34/49) 43% (9/21) Vincenti 36 19 Errori non forzati 26 18 Punti vinti al servizio 58% (73/126) 60% (59/98) Punti vinti in risposta 40% (39/98) 42% (53/126) Punti totali vinti 50% (112/224) 50% (112/224) Velocità massima servizio 207 km/h 213 km/h Velocità media prima di servizio 184 km/h 190 km/h Velocità media seconda di servizio 144 km/h 149 km/h





Marco Rossi