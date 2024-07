Berrettini esulta dopo il trionfo a Kitzbuhel: “Due settimane pazze, ma sono distrutto!” (sintesi video della finale e premiazione)

Matteo Berrettini ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo vincendo l’ATP 250 di Kitzbuhel, e le sue parole a caldo riflettono sia la gioia per il successo che la stanchezza accumulata nelle ultime due settimane intensive di tennis.

“Sono molto contento, ma anche tanto stanco,” ha dichiarato Berrettini subito dopo la vittoria. Il tennista romano ha voluto immediatamente ringraziare il pubblico per il sostegno ricevuto durante tutto il torneo: “Siete stati davvero incredibili.”

Riflettendo sulle ultime due settimane, che lo hanno visto trionfare prima a Gstaad e ora a Kitzbuhel, Berrettini ha commentato: “Sono state due settimane davvero pazze.” Non ha mancato di ringraziare la sua famiglia e il suo team, per poi congratularsi con il suo avversario in finale, Hugo Gaston: “Mi hai fatto davvero sudare.”

Analizzando la partita, Berrettini ha sottolineato la difficoltà dell’incontro, pur esprimendo soddisfazione per il suo livello di gioco durante tutta la settimana. Ha evidenziato l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo anche nei momenti difficili, come quando ha perso il servizio, e la sua capacità di rimanere concentrato fino alla fine.

Durante la cerimonia di premiazione, Berrettini ha mostrato il suo lato più scherzoso, dicendo con un sorriso: “Sarò breve perché sono davvero distrutto! Ho vinto due tornei di fila, quindi posso anche smettere di allenarmi.” Ha poi aggiunto, con un tono più serio: “Come sapete, gli ultimi mesi non sono stati facili per me, e quindi grazie del sostegno.”

L’italiano ha concluso il suo discorso con un ultimo, caloroso ringraziamento al pubblico: “Siete stati clamorosi: ho sentito il vostro supporto in ogni match. Grazie davvero.”

O sırada Matteo Berrettini üst üste 2. kupasını kaldırıyor! Berrettini Gstaad’ın ardından Kitzbühel’de de şampiyon! pic.twitter.com/73Rp0olhxb — TenisHaberleri (@SadeceTenis) July 27, 2024





Francesco Paolo Villarico