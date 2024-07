Giochi Olimpici Parigi 2024: I risultati con il dettaglio del Day 1. Alcaraz avanza con facilità al secondo turno. Djokovic domina all’esordio olimpico: Ebden battuto in 54 minuti

Novak Djokovic inizia con il piede giusto la sua avventura ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, superando agevolmente il primo turno con una prestazione ottima contro l’australiano Matthew Ebden. Il campione serbo si è imposto con un netto 6-0, 6-1 in soli 54 minuti di gioco, dimostrando di essere in forma smagliante e confermandosi come uno dei grandi favoriti per la medaglia d’oro.

Nonostante il chiaro pronostico a favore di Djokovic, Ebden ha cercato di rendergli la vita difficile in ogni scambio, impegnandosi al massimo in fase difensiva. Tuttavia, il numero uno del mondo ha saputo alzare il ritmo nei momenti chiave, chiudendo i punti a suo piacimento. Pur indossando ancora la fasciatura al ginocchio già vista a Wimbledon, Djokovic è apparso pienamente concentrato e determinato.

Il primo set è volato via in meno di mezz’ora, con Ebden che, nonostante qualche sprazzo di buon tennis, non è riuscito a contrastare la pressione costante del serbo. La solidità al servizio e da fondo campo di Djokovic si sono rivelate troppo per l’australiano, che ad un certo punto ha persino offerto scherzosamente la sua racchetta al pubblico, invitandoli a scendere in campo al suo posto.

Nonostante il punteggio impietoso, Ebden non ha perso il suo senso dell’umorismo, mantenendo un atteggiamento positivo per tutta la durata dell’incontro. Djokovic, dal canto suo, ha concesso un solo game all’avversario nel secondo set, permettendo all’australiano di evitare il “doppio bagel” e strappando un sorriso al pubblico.

Con questa vittoria schiacciante, Djokovic lancia un chiaro segnale a tutti i suoi rivali olimpici. Il serbo, che non ha mai vinto l’oro olimpico in singolare, sembra più che mai determinato a colmare questa lacuna nel suo straordinario palmarès. Ora attende di conoscere il suo prossimo avversario al secondo turno, con la consapevolezza di essere l’uomo da battere in questo torneo olimpico.

Carlos Alcaraz ha inaugurato il suo percorso ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con una convincente vittoria. Il tennista spagnolo ha superato il libanese Hady Habib con il punteggio di 6-3, 6-1 in un incontro disputato sotto il tetto chiuso a causa della pioggia.

Nonostante l’atteggiamento rilassato di Alcaraz negli spogliatoi contrastasse con l’espressione seria di Habib prima del match, il numero tre del mondo ha dimostrato fin da subito la sua superiorità in campo. Dopo un iniziale momento di difficoltà, in cui Habib ha avuto una chance importante, Alcaraz ha preso il controllo del gioco, costringendo il pubblico a sostenere il suo avversario per cercare di riequilibrare la partita.

L’intensità di Alcaraz non è mai calata durante l’incontro, incoraggiandosi con il suo caratteristico “Vamos” ad ogni punto importante. Nonostante un leggero miglioramento di Habib a metà del primo set, lo spagnolo ha mantenuto le distanze, aumentando progressivamente la potenza dei suoi colpi e acquisendo sempre più fiducia.

Nel secondo set, Alcaraz ha dimostrato un controllo totale del gioco, gestendo la potenza dei suoi colpi e dettando il ritmo degli scambi. La sua precisione in ogni parte del campo è stata evidente, culminando in un passante spettacolare che ha chiuso l’incontro in bellezza.

Questa vittoria rappresenta un ottimo inizio per Alcaraz nel torneo olimpico, confermando le sue ambizioni di medaglia. Il giovane spagnolo ha mostrato un tennis di alto livello, adattandosi perfettamente alle condizioni indoor e lasciando intravedere un potenziale che potrebbe portarlo lontano in questa competizione.

