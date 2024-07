Berrettini inarrestabile a Kitzbuhel: De Alboran ko, semifinale conquistata

Berrettini in semifinale

Matteo Berrettini continua la sua marcia trionfale all’ATP di Kitzbuhel, volando in semifinale con una prestazione solida e coraggiosa. Il tennista romano ha superato la wild card del torneo, Moreno de Alboran, con il punteggio di 7-6(5), 6-3, confermando il suo ottimo stato di forma.

La partita è stata caratterizzata da una battaglia intensa fin dai primi game. Berrettini ha dovuto annullare una palla break nel terzo game, ma ha mostrato grande solidità al servizio, sua arma principale. Il primo set si è deciso al tie-break, dove l’italiano ha dimostrato ancora una volta la sua forza mentale. Sotto 5-3, ha infilato quattro punti consecutivi, mettendo pressione sull’avversario e costringendolo all’errore.

Nel secondo set, nonostante la resistenza di De Alboran, Berrettini ha alzato ulteriormente il livello del suo gioco. Il momento chiave è arrivato sul 3-3, quando l’azzurro ha salvato due palle break con un tennis aggressivo e preciso. Questo slancio gli ha permesso di strappare il servizio all’avversario nel game successivo, approfittando di un doppio fallo dello statunitense prima di chiudere la partita per 6 a 3 dopo aver tenuto a 15 l’ultimo game di battuta dell’incontro.

Con questa vittoria, Berrettini si conferma uno dei favoriti per il titolo a Kitzbuhel. Il romano, fresco vincitore del torneo di Gstaad, sembra aver ritrovato la sua migliore condizione dopo un periodo difficile. La sua capacità di vincere i punti cruciali e la solidità al servizio (7 ace nell’incontro) lo rendono un avversario temibile per chiunque.

Ora Berrettini si prepara ad affrontare in semifinale il tedesco Yannick Hanfmann, ultimo ostacolo prima di una possibile nuova finale.

ATP Kitzbuhel Nicolas Moreno De Alboran Nicolas Moreno De Alboran 6 3 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Moreno De Alboran 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 M. Berrettini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Moreno De Alboran 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistiche 🇺🇸 Moreno De Alboran 🇮🇹 Berrettini Punteggio servizio 278 313 Ace 2 7 Doppi falli 3 3 Percentuale prime di servizio 61% (46/75) 69% (47/68) Punti vinti con la prima 72% (33/46) 89% (42/47) Punti vinti con la seconda 55% (16/29) 52% (11/21) Palle break salvate 80% (4/5) 100% (3/3) Giochi di servizio giocati 10 11 Punteggio risposta 58 103 Punti vinti in risposta sulla prima 11% (5/47) 28% (13/46) Punti vinti in risposta sulla seconda 48% (10/21) 45% (13/29) Palle break convertite 0% (0/3) 20% (1/5) Giochi di risposta giocati 11 10 Punti vinti a rete 61% (11/18) 73% (11/15) Vincenti 15 22 Errori non forzati 13 12 Punti vinti al servizio 65% (49/75) 78% (53/68) Punti vinti in risposta 22% (15/68) 35% (26/75) Punti totali vinti 45% (64/143) 55% (79/143) Velocità massima servizio 223 km/h 219 km/h Velocità media prima di servizio 201 km/h 205 km/h Velocità media seconda di servizio 171 km/h 165 km/h





Francesco Paolo Villarico