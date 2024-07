Umago: Mensik incanta, Darderi si arrende al talento ceco. Fognini crolla a Umago: Tseng vince in 56 minuti

Il giovane prodigio ceco Jakub Mensik ha confermato tutto il suo potenziale nella serata di Umago, superando l’italo-argentino Luciano Darderi con un convincente 6-4, 6-3. Il classe 2005, numero 81 del mondo, ha offerto una prestazione di altissimo livello, dimostrando perché è considerato uno dei talenti più cristallini del circuito ATP.

Fin dall’inizio del match, Mensik ha messo in mostra un tennis completo ed efficace, che ha messo in seria difficoltà Darderi, numero 33 del ranking. Nonostante un avvio promettente dell’italo-argentino, che ha saputo sfruttare qualche errore di dritto del ceco, Mensik ha rapidamente trovato il suo ritmo, prendendo il controllo degli scambi.

Il primo set ha visto Darderi salvare una palla break nel quarto game e portarsi sul 3 a 1, ma poi cedere due volte il servizio nel sesto e nell’ottavo gioco. Nonostante un coraggioso contro-break sul 5-3, Darderi non è riuscito a consolidare il recupero, perdendo nuovamente il servizio e il set per 6-4.

Nel secondo parziale, Darderi ha cercato di alzare il livello del suo gioco, mostrando grande grinta e determinazione. Tuttavia, Mensik al servizio e la sua capacità di trovare colpi vincenti nei momenti cruciali hanno fatto la differenza. Il break decisivo è arrivato nel sesto game, con un dritto anomalo di Darderi finito in corridoio.

Questa vittoria proietta Mensik ai quarti di finale, dove affronterà il cinese di Taipei Tseng. Per il giovane ceco, è un’ulteriore conferma del suo talento e della sua capacità di competere ad alti livelli nonostante la giovane età.

ATP Umag Luciano Darderi [5] Luciano Darderi [5] 4 3 Jakub Mensik Jakub Mensik 6 6 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Mensik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Darderi 🇨🇿 Mensik Punteggio servizio 228 261 Ace 3 9 Doppi falli 1 1 Percentuale prime di servizio 71% (36/51) 56% (37/66) Punti vinti con la prima 61% (22/36) 76% (28/37) Punti vinti con la seconda 40% (6/15) 45% (13/29) Palle break salvate 20% (1/5) 50% (2/4) Giochi di servizio giocati 9 10 Punteggio risposta 149 223 Punti vinti in risposta sulla prima 24% (9/37) 39% (14/36) Punti vinti in risposta sulla seconda 55% (16/29) 60% (9/15) Palle break convertite 50% (2/4) 80% (4/5) Giochi di risposta giocati 10 9 Punti vinti a rete 60% (6/10) 56% (15/27) Vincenti 11 22 Errori non forzati 14 12 Punti vinti al servizio 55% (28/51) 62% (41/66) Punti vinti in risposta 38% (25/66) 45% (23/51) Punti totali vinti 45% (53/117) 55% (64/117) Velocità massima servizio 218 km/h 226 km/h Velocità media prima di servizio 181 km/h 211 km/h Velocità media seconda di servizio 152 km/h 150 km/h

Una prestazione da dimenticare per Fabio Fognini al torneo ATP di Umago. Il tennista ligure è stato letteralmente travolto dal taiwanese Chun Hsin Tseng con un pesantissimo 6-1, 6-0, in una partita durata appena un’ora.

Fin dall’inizio, Fognini è apparso in enorme difficoltà, dal punto di vista fisico. Il quarto game del primo set ha segnato l’inizio della fine, con l’italiano che ha commesso una serie di errori gratuiti, concedendo il break a Tseng. Nonostante un tentativo di reazione sul servizio dell’avversario, Fognini non è riuscito a capitalizzare uno 0-30 favorevole, pagando immediatamente con un altro break subito.

Il secondo set è stato un vero e proprio calvario per Fognini. In preda al nervosismo, visibilmente in difficoltà fisica e incapace di trovare un minimo di continuità nel suo gioco, l’azzurro si è ritrovato sotto 3-0 in un batter d’occhio. Da quel momento in poi, la partita è diventata un monologo di Tseng, con Fognini che ha iniziato a battibeccare con il pubblico, segnale evidente di una frustrazione ormai incontrollabile.

ATP Umag Fabio Fognini Fabio Fognini 1 0 Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 6 6 Vincitore: Tseng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 C. Tseng 15-0 30-0 0-5 → 0-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-2 → 0-3 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Fabio Fognini 🇹🇼 Chun-Hsin Tseng Punteggio servizio 147 307 Ace 0 1 Doppi falli 2 0 Percentuale prime di servizio 63% (22/35) 55% (22/40) Punti vinti con la prima 45% (10/22) 68% (15/22) Punti vinti con la seconda 23% (3/13) 83% (15/18) Palle break salvate 29% (2/7) 0% (0/0) Giochi di servizio giocati 6 7 Punteggio risposta 48 286 Punti vinti in risposta sulla prima 32% (7/22) 55% (12/22) Punti vinti in risposta sulla seconda 17% (3/18) 77% (10/13) Palle break convertite 0% (0/0) 71% (5/7) Giochi di risposta giocati 7 6 Punti vinti a rete 75% (9/12) 80% (4/5) Vincenti 13 8 Errori non forzati 17 2 Punti vinti al servizio 37% (13/35) 75% (30/40) Punti vinti in risposta 25% (10/40) 63% (22/35) Punti totali vinti 31% (23/75) 69% (52/75) Velocità massima servizio 201 km/h 191 km/h Velocità media prima di servizio 182 km/h 179 km/h Velocità media seconda di servizio 148 km/h 133 km/h





Marco Rossi