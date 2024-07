Sonego avanza ai quarti a Umago: Muller battuto in due set

Lorenzo Sonego continua la sua corsa all’ATP 250 di Umago 2024, raggiungendo i quarti di finale con una prestazione convincente. Dopo il difficile esordio contro la wild card croata Poljicak, concluso nonostante un indurimento muscolare, l’azzurro ha superato il francese Alexandre Muller con il punteggio di 7-5 6-1.

Il primo set ha visto Sonego in controllo, pur senza riuscire a concretizzare due opportunità di break. Il momento critico è arrivato sul 5-4 per Muller, quando l’italiano ha dovuto annullare due set point al servizio. Scampato il pericolo, Lorenzo ha alzato il livello, chiudendo la frazione con un parziale di 10 punti a 2 e aggiudicandosi il set per 7-5.

Il secondo set ha visto un Sonego in crescendo. Dopo l’1-1 iniziale, l’azzurro ha inanellato cinque giochi consecutivi, dominando l’avversario e chiudendo l’incontro con un netto 6-1.

Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per Sonego in una stagione finora complicata: è la prima volta nel 2024 che riesce a inanellare due successi consecutivi in un main draw ATP. Un segnale incoraggiante che potrebbe segnare una svolta nella sua annata.

Il cammino di Sonego a Umago, tuttavia, si fa ora più impegnativo. Nei quarti di finale affronterà la testa di serie numero 4, Francisco Cerundolo. Sarà un test importante per valutare il reale stato di forma del tennista torinese e le sue ambizioni in questo torneo.

ATP Umag Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 6 Alexandre Muller Alexandre Muller 5 1 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Muller 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 5-1 → 6-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Muller 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Muller 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Muller 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Lorenzo Sonego 🇫🇷 Alexandre Muller Punteggio servizio 312 220 Ace 4 0 Doppi falli 1 4 Percentuale prime di servizio 58% (31/53) 55% (33/60) Punti vinti con la prima 84% (26/31) 70% (23/33) Punti vinti con la seconda 68% (15/22) 37% (10/27) Palle break salvate 100% (4/4) 60% (6/10) Giochi di servizio giocati 9 10 Punteggio risposta 173 48 Punti vinti in risposta sulla prima 30% (10/33) 16% (5/31) Punti vinti in risposta sulla seconda 63% (17/27) 32% (7/22) Palle break convertite 40% (4/10) 0% (0/4) Giochi di risposta giocati 10 9 Punti vinti a rete 82% (9/11) 69% (11/16) Vincenti 17 10 Errori non forzati 12 17 Punti vinti al servizio 77% (41/53) 55% (33/60) Punti vinti in risposta 45% (27/60) 23% (12/53) Punti totali vinti 60% (68/113) 40% (45/113) Velocità massima servizio 214 km/h 202 km/h Velocità media prima di servizio 192 km/h 189 km/h Velocità media seconda di servizio 168 km/h 144 km/h





Marco Rossi