Berrettini continua a volare: Tabilo, n.2 del seeding, ko a Kitzbuhel dopo due tiebreak

Matteo Berrettini conferma il suo momento magico e avanza ai quarti di finale dell’ATP 250 di Kitzbuhel. Il tennista romano, fresco vincitore del torneo di Gstaad, ha superato la testa di serie numero 2 Alejandro Tabilo con il punteggio di 7-6(4) 7-6(5), in una partita dominata dai servizi e decisa nei momenti cruciali.

Per Berrettini si tratta del quarto tie-break vinto consecutivamente, l’ottavo considerando gli ultimi dieci giorni che stanno segnando il suo ritorno ad alti livelli. La sua prestazione al servizio è stata ancora una volta eccezionale, con l’89% di prime in campo nel primo set e ben 6 ace.

Il primo set è stato un duello serrato, con entrambi i giocatori solidi nei propri turni di battuta. Nonostante qualche opportunità da entrambe le parti, nessuno è riuscito a strappare il servizio all’avversario, portando il set al tie-break. Qui, un doppio fallo di Tabilo sul 4-4 ha aperto la strada a Berrettini, che ha chiuso con due magistrali contro-smorzate.

Nel secondo set, Berrettini ha avuto diverse opportunità di break, riuscendo a concretizzare sul 2-2. Tuttavia, nel momento di chiudere la partita sul 5-3, ha accusato un passaggio a vuoto che ha riportato Tabilo in carreggiata. Il cileno ha recuperato fino al 5-5, ma Berrettini ha dimostrato grande solidità mentale salvando una palla break nell’undicesimo game.

Il tie-break decisivo ha visto Berrettini partire alla grande con tre ace consecutivi. Nonostante un tentativo di rimonta di Tabilo, l’italiano ha chiuso l’incontro con una prima di servizio vincente sul match point.

Questa vittoria non solo conferma l’ottimo stato di forma di Berrettini, ma gli offre anche un’importante chance per andare avanti nel torneo. Nei quarti affronterà la wild card Moreno de Alboran, numero 143 del ranking mondiale, in quello che sulla carta appare un incontro favorevole per l’azzurro.

ATP Kitzbuhel Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 7 Alejandro Tabilo [2] Alejandro Tabilo [2] 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* ace 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-3 → 5-4 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* ace 5*-4 df 6*-4 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Berrettini 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-4 → 4-4 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Matteo Berrettini 🇨🇱 Alejandro Tabilo Punteggio servizio 312 292 Ace 15 7 Doppi falli 1 1 Percentuale prime di servizio 81% (62/77) 53% (42/79) Punti vinti con la prima 79% (49/62) 76% (32/42) Punti vinti con la seconda 53% (8/15) 68% (25/37) Palle break salvate 50% (1/2) 83% (5/6) Giochi di servizio giocati 12 12 Punteggio risposta 81 126 Punti vinti in risposta sulla prima 24% (10/42) 21% (13/62) Punti vinti in risposta sulla seconda 32% (12/37) 47% (7/15) Palle break convertite 17% (1/6) 50% (1/2) Giochi di risposta giocati 12 12 Punti vinti a rete 73% (11/15) 71% (5/7) Vincenti 31 16 Errori non forzati 13 12 Punti vinti al servizio 74% (57/77) 72% (57/79) Punti vinti in risposta 28% (22/79) 26% (20/77) Punti totali vinti 51% (79/156) 49% (77/156) Velocità massima servizio 227 km/h 207 km/h Velocità media prima di servizio 206 km/h 192 km/h Velocità media seconda di servizio 177 km/h 144 km/h





Marco Rossi