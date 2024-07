CLAMOROSO a Parigi: Sinner dà forfait! L’Italia perde la sua stella

Il tennis italiano subisce un duro colpo a pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Jannik Sinner, una delle più grandi speranze azzurre per una medaglia, ha annunciato il suo forfait a causa di problemi di salute.

“Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi,” ha dichiarato Sinner in un comunicato che ha lasciato attoniti tifosi e addetti ai lavori.

Il campione altoatesino ha spiegato le circostanze che lo hanno portato a questa difficile decisione: “Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare.”

La delusione di Sinner è palpabile nelle sue parole. Le Olimpiadi rappresentavano infatti uno degli obiettivi principali della sua stagione: “Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo.”

Nonostante la sua assenza, Sinner non ha mancato di esprimere il suo sostegno alla squadra italiana: “Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia.”

Questo forfait rappresenta un duro colpo per le ambizioni dell’Italia nel tennis olimpico. Sinner, fresco di successi importanti nel circuito ATP e attuale n.1 del mondo, era considerato una delle carte più importanti per puntare al podio, sia nel singolare che nel doppio.

La Federazione Italiana Tennis dovrà ora riorganizzare la squadra, cercando di colmare il vuoto lasciato da Sinner. Resta da vedere chi prenderà il suo posto e come questo cambiamento influenzerà le strategie della squadra azzurra.

Per Sinner, l’attenzione si sposterà ora sul recupero e sulla preparazione per i prossimi impegni del circuito, con la speranza di tornare presto in campo più forte di prima.

Queste le parole complete di Sinner: “Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.

Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare.

Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettievi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo.

Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa.

Forza Italia”





Francesco Paolo Villarico