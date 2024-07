Nadal-Alcaraz: Il Dream Team spagnolo punta all’oro olimpico a Parigi

Il tennis spagnolo si prepara a scrivere una nuova pagina di storia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, due generazioni di campioni, uniranno le forze nel doppio maschile, creando una coppia che promette scintille sui campi in terra rossa del Roland Garros.

Durante la conferenza stampa del Comitato Olimpico Spagnolo, i riflettori erano puntati sui due fuoriclasse. Nadal, alla sua ultima apparizione olimpica, ha espresso grande entusiasmo: “I Giochi Olimpici sono l’evento più importante. Essere qui è un onore immenso.” Il campione maiorchino, già oro a Pechino 2008, vede questa partecipazione come un premio dopo un periodo difficile: “Per essere qui ho dovuto superare molti momenti complicati. Lo vedo come un premio e questo mi ringiovanisce.”

Alcaraz, al suo debutto olimpico, non poteva chiedere di meglio: “Non c’è modo migliore di debuttare alle Olimpiadi che nel doppio con Rafa.” Il giovane murciano ha aggiunto: “Giocare con Rafa è un sogno, ma questo non significa un successo garantito. Non si vincono medaglie solo per il nome.”

Entrambi i giocatori sono consapevoli delle sfide che li attendono. La mancanza di preparazione comune e la limitata esperienza di Alcaraz nel doppio potrebbero essere ostacoli. Tuttavia, la superficie in terra battuta e il talento individuale dei due campioni potrebbero giocare a loro favore.

Nadal ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento e del duro lavoro: “Avrò l’attitudine giusta e lavorerò ogni giorno. Giocare con uno dei migliori al mondo, che se le lesioni mi daranno tregua sarà uno dei migliori della storia, è un onore.”

L’entusiasmo è palpabile, ma entrambi mantengono i piedi per terra. Come ha ricordato Alcaraz: “Non si vincono medaglie per il nome. Sarà una grande esperienza e dovremo adattarci poco a poco.”

Il tennis spagnolo si prepara dunque a vivere un’Olimpiade indimenticabile. Con Nadal e Alcaraz in campo, supportati da un team solido che include Pablo Carreño, Sara Sorribes e Cristina Bucsa, sotto la guida dei capitani David Ferrer e Anabel Medina, la Spagna si candida come una delle favorite per le medaglie.





