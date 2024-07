Darderi non lascia scampo ad Ajdukovic: vittoria lampo e ottavi conquistati a Umago

Luciano Darderi ha confermato il suo ottimo stato di forma al torneo ATP di Umago, superando con autorità il croato Duje Ajdukovic con un netto 6-1, 6-4 in soli 70 minuti di gioco. Il numero 33 del mondo e quinta testa di serie del torneo ha così staccato il biglietto per gli ottavi di finale, dove affronterà il ceco Jakub Mensik.

Il match è iniziato con Darderi in modalità perfetta. L’azzurro ha approfittato di un Ajdukovic falloso, strappando subito il servizio e volando sul 3-0. Nonostante un momento di difficoltà nel quinto game, dove ha dovuto salvare due palle break, Darderi ha chiuso il primo set in appena 25 minuti.

Il secondo set ha visto un breve momento di difficoltà per l’italiano, che si è ritrovato sotto 3-0 dopo aver sprecato un vantaggio di 40-15 nel suo turno di servizio. Tuttavia, Darderi ha dimostrato grande maturità, aspettando pazientemente gli errori di un Ajdukovic talentuoso ma ancora incostante. Il break decisivo è arrivato nel nono game (dopo che il croato sul 4 a 2 ha ceduto la battuta con un doppio fallo), anche grazie a un fortunato rimbalzo, e Darderi ha chiuso il match con un ace da 222 km/h seguito da un perfetto serve and volley per 6 a 4.

ATP Umag Luciano Darderi [5] Luciano Darderi [5] 6 6 Duje Ajdukovic Duje Ajdukovic 1 4 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 D. Ajdukovic 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 D. Ajdukovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Ajdukovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Ajdukovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-0 → 3-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Luciano Darderi 🇭🇷 Duje Ajdukovic Punteggio servizio 307 196 Ace 4 2 Doppi falli 1 1 Percentuale prime di servizio 68% (34/50) 53% (26/49) Punti vinti con la prima 68% (23/34) 62% (16/26) Punti vinti con la seconda 81% (13/16) 30% (7/23) Palle break salvate 67% (2/3) 0% (0/4) Giochi di servizio giocati 9 8 Punteggio risposta 258 96 Punti vinti in risposta sulla prima 38% (10/26) 32% (11/34) Punti vinti in risposta sulla seconda 70% (16/23) 19% (3/16) Palle break convertite 100% (4/4) 33% (1/3) Giochi di risposta giocati 8 9 Punti vinti a rete 60% (3/5) 45% (5/11) Vincenti 12 15 Errori non forzati 6 15 Punti vinti al servizio 72% (36/50) 47% (23/49) Punti vinti in risposta 53% (26/49) 28% (14/50) Punti totali vinti 63% (62/99) 37% (37/99) Velocità massima servizio 221 km/h 217 km/h Velocità media prima di servizio 195 km/h 202 km/h Velocità media seconda di servizio 153 km/h 150 km/h





Francesco Paolo Villarico