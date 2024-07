Bellucci avanza ad Atlanta tra caldo e ritiri: Vukic cede nel terzo set

Mattia Bellucci ha superato il primo turno dell’ATP 250 di Atlanta 2024, conquistando la sua prima vittoria in un tabellone principale ATP. Il giovane italiano ha sconfitto Aleksandar Vukic con il punteggio di 1-6, 6-4, 3-1, prima che l’australiano fosse costretto al ritiro a causa di problemi fisici.

La giornata ad Atlanta si è rivelata una vera e propria prova di resistenza, con condizioni meteorologiche estreme che hanno messo a dura prova i giocatori. Bellucci, fresco delle qualificazioni superate brillantemente, ha dovuto adattarsi non solo al gioco potente di Vukic, ma anche al caldo opprimente e all’umidità elevata.

Il match è iniziato in salita per l’azzurro, con Vukic che ha dominato il primo set 6-1 grazie al suo servizio rapido e colpi solidi da fondocampo. Tuttavia, Bellucci ha mostrato grande resistenza, trovando le contromisure adeguate nel secondo set. Il mancino di Busto Arsizio ha sfruttato il suo gioco estroso e il ricco repertorio tecnico per mettere in difficoltà l’australiano.

La svolta è arrivata nel cuore del secondo set quando Vukic, in vantaggio di un break, ha iniziato ad accusare problemi fisici, probabilmente legati alle condizioni climatiche. Nonostante un medical time-out e la misurazione della pressione sanguigna, l’australiano non è riuscito a recuperare, cedendo il secondo set 6-4 e ritirandosi nel terzo sul punteggio di 3-1 per Bellucci.

Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per Bellucci, che quest’anno ha già partecipato a tre Slam. Il suo gioco versatile e la capacità di adattarsi a condizioni estreme potrebbero rivelarsi preziosi nel prosieguo del torneo.

Nel prossimo turno, Bellucci affronterà il francese Adrian Mannarino, in una sfida che si preannuncia interessante tra due mancini dal gioco non convenzionale. Con le condizioni meteo che promettono di rimanere impegnative, la resistenza fisica potrebbe giocare un ruolo cruciale nel determinare l’esito del match.

ATP Atlanta Mattia Bellucci • Mattia Bellucci 0 1 6 3 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 0 6 4 1 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Bellucci 3-1 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Bellucci 30-0 1-1 → 2-1 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Vukic 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Bellucci 40-A 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Vukic 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Vukic 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Bellucci 40-A 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Vukic 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 1-5 → 1-6 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 1-5 A. Vukic 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Vukic 15-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 M. Bellucci 30-40 15-0 15-15 ace 15-30 30-30 df 30-40 ace 0-1 → 0-2 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

