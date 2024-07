Moez Echargui: Il sognatore tunisino che porta il tennis olimpico a Parigi

In un mondo del tennis dominato da nomi famosi, emerge una storia di determinazione e passione che cattura l’essenza dello spirito olimpico. Moez Echargui, 31 anni e numero 384 del ranking ATP, sarà l’unico rappresentante tunisino nel tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il percorso di Echargui verso i Giochi è tanto improbabile quanto ispiratore. Iniziando il tennis relativamente tardi, a quasi 10 anni, dopo una breve carriera nel calcio, Echargui ha perseguito il suo sogno nonostante le avversità. La sua qualificazione olimpica, ottenuta grazie alla vittoria ai Giochi Panafricani, è un trionfo personale e nazionale.

“Non avrei mai immaginato di partecipare alle Olimpiadi,” confessa Echargui. “Per noi tennisti, i Grand Slam sono sempre stati l’obiettivo principale. Le Olimpiadi sembravano una sfera completamente diversa.”

La partecipazione di Echargui a Parigi 2024 non è solo un traguardo personale, ma rappresenta anche una fonte di ispirazione per il tennis tunisino. In assenza della stella Ons Jabeur, ferma per infortunio, Echargui porta sulle sue spalle le speranze di una nazione.

Il sogno olimpico di Echargui include anche l’opportunità di incontrare il suo idolo, Novak Djokovic. “Sarebbe un sogno allenarmi con lui o magari affrontarlo in campo,” dice con entusiasmo.

La storia di Echargui è un promemoria del potere trasformativo dello sport. Diventato professionista a 24 anni, dopo aver completato gli studi universitari, Echargui dimostra che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni.

“Mi sento ancora fresco mentalmente nonostante l’età,” afferma. “Sto guardando ai prossimi anni per competere e dare il meglio di me.”

Mentre il mondo del tennis si prepara per lo spettacolo olimpico, storie come quella di Moez Echargui ci ricordano che lo spirito olimpico va oltre le medaglie e i record. È una celebrazione di perseveranza, passione e del potere dello sport di unire le nazioni.

Che Echargui vinca o perda a Parigi, il suo viaggio olimpico è già una vittoria per il tennis tunisino e per tutti coloro che sognano in grande, indipendentemente dalle circostanze.





Francesco Paolo Villarico