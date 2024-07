IV edizione dell’ITF F.B.M. TENNIS TOURNAMENT Memorial Poppy Vinti: Ambrogi non sbaglia al debutto, Miletich strappa applausi

Debutto in grande spolvero per la prima testa di serie della IV edizione dell’ITF F.B.M. TENNIS TOURNAMENT Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale (singolare e doppio) maschile con 15mila dollari di montepremi, in programma fino a domenica 28 luglio allo Junior Tennis Perugia. L’argentino Luciano Emanuel Ambrogi, 20enne di Rosario, con un doppio 63 piega la resistenza del viareggino Niccolò Baroni, che nel secondo set non è riuscito a sfruttare alcune palle break per poter allungare la contesa. Avanza al secondo turno anche il franco-marocchino Elliot Benchetrit, quarta testa di serie, abile a domare le velleità del promettente romano Daniele Rapagnetta, classe 2006, tenace soprattutto nel primo set. Strappa applausi anche l’italo-argentino Iannis Miletich, componente della formazione di serie B1 dello Junior Tennis Perugia e quindi un po’ beniamino di casa, che con una prestazione sontuosa ha regolato il paraguayano Escurra Isnardi in poco più di un’ora. Mercoledì si svolgeranno tutte le altre partite di primo turno del singolare, con in campo anche la seconda testa di serie Alessandro Pecci ed il terzo del seeding Gianluca Cadenasso. Attesa poi per i talenti Cinà, De Marchi e Caniato. Sarà di scena anche l’idolo di casa Tomas Gerini, opposto al giovanissimo Felipe Virgili Berini. E’ partito anche il torneo di doppio, dove la coppia prima testa di serie composta dal ligure Cadenasso e dal forlivese Bilardo, non ha avuto problemi a battere Spadola/Vavassori. Niente da fare per l’eugubino Andrea Militi Ribaldi, che insieme a Federico Marchetti è stato superato al super tie-break da Vaccari e Dragoni. Avanti senza problemi anche Furlanetto/Pieri e Perego/Malgaroli

Risultati primo turno singolare

Elliot Benchetrit (Mar) b. Daniele Rapagnetta (Ita) 64 61

Luciano Emanuel Ambrogi (Arg) b. Niccolò Baroni (Ita) 63 63

Iannis Miletich (Ita) b. Hernando Escurra Isnardi (Par) 63 61

Risultati primo turno doppio

Bilardo/Cadenasso (Ita) b. Spadola/Vavassori (Ita) 62 61

Perego/Malgaroli (Ita) b. Bianchini/Ortega (Bra) 61 61

Lorusso/Virgili Berini (Ita) b. Bacaloni/Noce (Ita) 64 76

Vaccari/Dragoni (Ita) b. Marchetti/Militi Ribaldi (Ita) 75 46 107

Furlanetto/Pieri (Ita) b. Caruso/Marino (Ita) 62 61