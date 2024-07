Andy Murray annuncia il ritiro: Parigi 2024 sarà il suo ultimo torneo

Il mondo del tennis si prepara a salutare una delle sue icone più amate. Andy Murray, doppio campione olimpico in singolare, ha annunciato attraverso i suoi canali social che i Giochi Olimpici di Parigi 2024 saranno il suo ultimo torneo da tennista professionista.

La notizia, che era nell’aria da tempo, è ora ufficiale. Murray, arrivato a Parigi per quella che sarà la sua ultima apparizione olimpica, ha scelto il palcoscenico più prestigioso per chiudere una carriera straordinaria.

Il campione scozzese, vincitore di tre titoli del Grande Slam e di due ori olimpici consecutivi (Londra 2012 e Rio 2016), si appresta a ricevere l’abbraccio di colleghi e tifosi in quello che si preannuncia come un emozionante addio al tennis professionistico.

La scelta di concludere la carriera alle Olimpiadi sottolinea il legame speciale di Murray con l’evento a cinque cerchi, dove ha scritto alcune delle pagine più importanti della sua storia sportiva.





Francesco Paolo Villarico