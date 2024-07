Sonego incredibile a Umago: vince con i crampi dopo 3 ore, annullando due match point a Poljicak

Lorenzo Sonego ha superato un primo turno da cardiopalma all’ATP 250 di Umago 2024, sconfiggendo la wild card locale Mili Poljicak in un match ricco di colpi di scena. L’italiano si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-7(1), 7-6(9) dopo 3 ore e 16 minuti di autentica battaglia.

Il match ha avuto tre volti distinti. Nel primo set, Sonego ha dominato, sfruttando la seconda di servizio debole del croato per chiudere 6-2 in soli 36 minuti. Tuttavia, il giovane Poljicak, numero 481 del mondo, ha mostrato un talento sorprendente nel secondo set, accendendosi improvvisamente e portando Sonego al tie-break, vinto nettamente 7-1.

Certamente. Ecco un approfondimento sul terzo set di questa incredibile partita:

Il terzo set dell’incontro tra Sonego e Poljicak è stato un vero e proprio dramma tennistico, ricco di colpi di scena e momenti di alta tensione.

Fin dall’inizio della frazione decisiva, si è percepita la pressione su entrambi i giocatori. Sonego, nonostante la sua esperienza, si è trovato a fronteggiare un avversario in trance agonistica, sostenuto dal pubblico di casa. Poljicak, dal canto suo, ha continuato a giocare con l’audacia e la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere.

I game si sono susseguiti seguendo i turni di servizio, con Sonego solido nei propri turni ma incapace di creare vere opportunità in risposta. Poljicak ha alternato momenti di brillantezza, con accelerazioni improvvise e smorzate astute, a errori dettati dall’inesperienza.

Il momento cruciale è arrivato con il tie-break. Sonego è partito forte, portandosi sul 4-2 al cambio campo. È qui che il match ha preso una svolta drammatica: l’italiano ha richiesto l’intervento del trainer per un problema alla gamba sinistra (crampi). Nonostante le proteste di Poljicak, questo momento ha segnato l’inizio di una fase ancora più intensa del match.

Il giovane croato, inizialmente distratto dall’interruzione, ha ritrovato la concentrazione recuperando due mini-break e portandosi per due volte a match point. In entrambe le occasioni, Sonego ha dimostrato un coraggio straordinario, annullando le opportunità dell’avversario con colpi audaci.

Sul 9-9, con Sonego visibilmente in difficoltà negli spostamenti, il match è entrato nella sua fase più surreale. L’italiano, quasi impossibilitato a muoversi, ha giocato gli ultimi due punti praticamente da fermo. Con una combinazione di istinto, esperienza e pura determinazione, Sonego ha piazzato prima una risposta vincente di dritto, poi ha chiuso il match con un’altra accelerazione fulminante sulla quale Poljicak nulla ha potuto.

La prestazione di Poljicak, al suo secondo match a livello ATP, merita una menzione speciale. Il giovane croato ha dimostrato un potenziale enorme, mettendo in seria difficoltà un giocatore esperto come Sonego.

Questa vittoria proietta Sonego al secondo turno, dove affronterà il francese Muller. Tuttavia, le condizioni fisiche dell’italiano saranno da monitorare attentamente nei prossimi giorni.

ATP Umag Mili Poljicak Mili Poljicak 2 7 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 7 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 2-2* df 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 M. Poljicak 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Poljicak 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Poljicak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Poljicak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Poljicak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Poljicak 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Poljicak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Poljicak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 M. Poljicak 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Poljicak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Poljicak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Poljicak 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 M. Poljicak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 L. Sonego 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 M. Poljicak 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Poljicak 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Poljicak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistiche 🇭🇷 Mili Poljicak 🇮🇹 Lorenzo Sonego Punteggio servizio 257 302 Ace 5 5 Doppi falli 3 2 Percentuale prime di servizio 48% (59/122) 70% (73/104) Punti vinti con la prima 73% (43/59) 75% (55/73) Punti vinti con la seconda 54% (34/63) 61% (19/31) Palle break salvate 57% (4/7) 67% (2/3) Giochi di servizio giocati 16 16 Punteggio risposta 103 135 Punti vinti in risposta sulla prima 25% (18/73) 27% (16/59) Punti vinti in risposta sulla seconda 39% (12/31) 46% (29/63) Palle break convertite 33% (1/3) 43% (3/7) Giochi di risposta giocati 16 16 Punti vinti a rete 63% (25/40) 57% (26/46) Vincenti 40 32 Errori non forzati 23 12 Punti vinti al servizio 63% (77/122) 71% (74/104) Punti vinti in risposta 29% (30/104) 37% (45/122) Punti totali vinti 47% (107/226) 53% (119/226) Velocità massima servizio 219 km/h 216 km/h Velocità media prima di servizio 203 km/h 199 km/h Velocità media seconda di servizio 138 km/h 164 km/h





Francesco Paolo Villarico