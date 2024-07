Davidovich ad Atlanta spiega l’assenza olimpica, Hurkacz dice addio a Parigi 2024

Dopo essersi ritirato dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 tredici giorni fa, molti tifosi spagnoli non capivano perché Alejandro Davidovich stesse partecipando questa settimana all’ATP 250 di Atlanta. Pochi minuti dopo aver superato Arthur Cazaux nel primo turno del tabellone singolare, lo spagnoli ha fornito la spiegazione necessaria per comprendere quali saranno i suoi piani da qui alla fine della stagione.

“Giocare questo primo match dopo un mese di recupero dall’infortunio è una buona notizia. Ho dovuto rinunciare ai Giochi Olimpici per essere qui con l’obiettivo di competere esclusivamente su cemento fino alla fine della stagione. Non è stata la decisione più facile, ma sono ad Atlanta per dare il meglio di me, per lottare su ogni palla, indipendentemente dal caldo e dall’umidità. Sono un giocatore che può adattarsi a qualsiasi superficie, ecco perché ho ottenuto buoni risultati in diverse condizioni”, ha concluso l’attuale numero 43 del mondo.

Infine, Hubert Hurkacz non parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 a causa dell’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a ritirarsi da Wimbledon. Il polacco era motivo di preoccupazione in vista dell’appuntamento olimpico, poiché non era chiaro se dopo l’operazione all’articolazione sarebbe stato al 100%. Così, Hubert ha comunicato attraverso i suoi social media che le tempistiche non hanno potuto essere rispettate e perderà, quindi, l’opportunità di rappresentare il suo paese nel singolare, nel doppio e nel doppio misto insieme a Iga Swiatek.





Marco Rossi