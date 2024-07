Cobolli domina a Umago: Navone sconfitto in due set

Flavio Cobolli ha iniziato con il piede giusto la sua avventura all’ATP 250 di Umago 2024, superando l’argentino Mariano Navone con un convincente 6-2, 6-3. Il tennista fiorentino, in quello che era il primo confronto in carriera tra i due, ha dimostrato di essere in ottima forma, dominando un avversario notoriamente a suo agio sulla terra battuta.

Sin dall’inizio, sotto una leggera pioggia che ha accompagnato gran parte dell’incontro, Cobolli ha imposto il suo gioco. Nel primo set, l’italiano ha approfittato delle difficoltà di Navone, strappando il servizio all’avversario nel quarto game e poi di nuovo nell’ottavo, chiudendo il parziale con un netto 6-2.

Il secondo set ha visto un maggiore equilibrio nei primi game, con entrambi i giocatori che hanno tenuto i propri turni di servizio. Il momento cruciale è arrivato nell’ottavo game, quando Cobolli è riuscito a piazzare il break decisivo, consolidandolo poi nel game successivo per il 6-3 finale.

Particolarmente impressionante è stata la capacità di Cobolli di gestire le condizioni meteorologiche avverse, mantenendo un alto livello di gioco nonostante la pioggia che si è intensificata nel corso del match.

Con questa vittoria, Cobolli si guadagna l’accesso al secondo turno, dove affronterà il vincitore dell’incontro tra Misolic e Lajovic. Il giovane italiano sembra in grado di fare strada in questo torneo, considerando la fiducia e la forma mostrate in questo esordio.

ATP Umag Mariano Navone [6] Mariano Navone [6] 2 3 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 F. Cobolli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi