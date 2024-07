Holger Rune si ritira dall’ATP di Umago. Vondroušová rinuncia alle Olimpiadi di Parigi 2024: ‘La mano non mi permette di giocare'”

Holger Rune era dato come terza testa di serie all’ATP di Umago fino a quando, proprio oggi, ha annunciato che non parteciperà all’evento. Il danese si era recentemente ritirato ai quarti di finale di Amburgo per problemi al ginocchio, quindi la sua assenza non sarebbe stata del tutto inaspettata, considerando l’imminenza dei Giochi Olimpici. Ciò che sorprende è che abbia deciso di comunicare la decisione proprio all’inizio del tabellone principale e dopo essere stato presente sul posto per alcuni giorni. Tuttavia, Rune ha chiarito che alcuni esami medici effettuati questa volta al polso non hanno dato buoni risultati, costringendolo a ritirarsi dal torneo croato.

La Repubblica Ceca dovrà rinunciare alla presenza di Marketa Vondroušová dopo che la tennista stessa ha annunciato che non parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Attraverso i suoi canali social, Vondroušová ha rivelato che i problemi alla mano le impediscono di prendere parte all’evento olimpico. “Mi dispiace molto, ma per motivi di salute non parteciperò ai Giochi. Ho sperato fino all’ultimo momento di poter andare almeno per il doppio, ma i problemi alla mano non mi permettono di scendere in campo. Ora mi sto concentrando per essere in forma per gli US Open”, ha scritto la ceca. Così, la medaglia d’argento di Tokyo 2020 sarà sostituita da Kateřina Siniaková.





Marco Rossi