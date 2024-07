Servizio da sotto scatena polemiche: Fils vince ad Amburgo tra alcune discussioni (Video)

Arthur Fils ha conquistato domenica il titolo più importante della sua carriera battendo Alexander Zverev in una finale molto accesa all’ATP 500 di Amburgo.

Innanzitutto perché sono state necessarie quasi 3 ore e 30 minuti per concludere l’incontro, ma anche – e soprattutto – per alcune peripezie avvenute nella fase finale della partita.

Arthur Fils went for an underarm serve during the Hamburg final against Zverev.

Initially called in, but clearly wide.

He almost made it.

Bringing the entertainment.

pic.twitter.com/D8xC6YrTIQ

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 21, 2024