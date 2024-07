Olimpiadi di Parigi 2024: Analisi delle teste di serie e possibili incroci

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano e il torneo di tennis, in programma dal 27 luglio al 4 agosto, promette grandi emozioni. Analizziamo la disposizione delle teste di serie nei tornei individuali maschile e femminile e i possibili incroci tra i favoriti in ogni turno.

Il torneo olimpico, con 64 partecipanti e 16 teste di serie, richiederà sei vittorie per conquistare l’oro. Il sistema di sorteggio, simile a quello dei Grand Slam e Masters 1000, prevede che le teste di serie non si affrontino nei primi due turni, con l’ulteriore regola che giocatori dello stesso paese non si incontrino nelle prime due round

Nel torneo maschile, Jannik Sinner e Novak Djokovic guidano il seeding, potendo incontrarsi solo in un’eventuale finale. Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sono i potenziali avversari in semifinale. Attenzione a Lorenzo Musetti negli ottavi, in ottima forma, mentre ci sono dubbi sulla condizione fisica di Holger Rune. Casper Ruud e Daniil Medvedev sembrano gli avversari più temibili nei quarti.

Nel torneo femminile, Iga Swiatek è la favorita, seguita da Coco Gauff. Elena Rybakina e Jasmine Paolini si presentano come valide alternative, mentre Qinwen Zheng potrebbe essere la mina vagante nei quarti. Da tenere d’occhio Diane Shnaider negli ottavi, data la sua recente buona forma.

La disposizione delle teste di serie offre scenari intriganti. Negli ottavi, i primi quattro del seeding potrebbero incontrare i numeri 13-16, mentre i numeri 5-8 potrebbero affrontare quelli dal 9 al 12. Nei quarti, i top 4 potrebbero incrociare i numeri 5-8.

L’attesa cresce per vedere se i favoriti confermeranno il pronostico o se assisteremo a sorprese olimpiche. Con un campo partecipanti così competitivo, il torneo di tennis si preannuncia come uno degli eventi più emozionanti delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Ordine delle teste di serie nel torneo singolare maschile dei Giochi Olimpici Parigi 2024

1. Jannik Sinner 🇮🇹

2. Novak Djokovic 🇷🇸

3. Carlos Alcaraz 🇪🇸

4. Alexander Zverev 🇩🇪

5. Daniil Medvedev 🇷🇺

6. Álex de Miñaur 🇦🇺

7. Hubert Hurkacz 🇵🇱

8. Casper Ruud 🇳🇴

9. Taylor Fritz 🇺🇸

10. Stefanos Tsitsipas 🇬🇷

11. Tommy Paul 🇺🇸

12. Ugo Humbert 🇫🇷

13. Holger Rune 🇩🇰

14. Lorenzo Musetti 🇮🇹

15. Sebastián Báez 🇦🇷

16. Félix Auger-Aliassime 🇨🇦

Ordine delle teste di serie nel torneo singolare femminile dei Giochi Olimpici Parigi 2024

1. Iga Swiatek 🇵🇱

2. Cori Gauff 🇺🇸

3. Elena Rybakina 🇰🇿

4. Jasmine Paolini 🇮🇹

5. Jessica Pegula 🇺🇸

6. Qinwen Zheng 🇨🇳

7. Maria Sakkari 🇬🇷

8. Danielle Collins 🇺🇸

9. Barbora Krejcikova 🇨🇿

10. Jelena Ostapenko 🇱🇻

11. Emma Navarro 🇺🇸

12. Marketa Vondrousova 🇨🇿

13. Marta Kostyuk 🇺🇦

14. Donna Vekic 🇭🇷

15. Beatriz Haddad-Maia 🇧🇷

16. Diane Shnaider 🇷🇺





Francesco Paolo Villarico