Umago: Arnaldi cede a Muller, crisi di risultati per l’azzurro

Matteo Arnaldi non riesce a invertire la rotta e incappa in una nuova sconfitta al primo turno dell’ATP 250 di Umago 2024. Il tennista italiano è stato eliminato dal francese Alexandre Muller con il punteggio di 7-6(8), 6-4, in un match che ha evidenziato le attuali difficoltà dell’azzurro.

Per Arnaldi si tratta dell’ennesimo passo falso in un periodo nero che dura da oltre un mese, con l’ultima vittoria che risale al primo turno del Queen’s contro Ugo Humbert. Un momento grigio che si estende anche alla terra rossa, superficie su cui l’italiano aveva brillato in questa stagione.

Il match è stato caratterizzato da un primo set equilibrato, deciso al tie-break dopo che Arnaldi era riuscito a recuperare un break di svantaggio sul 5-4. Nel tie-break, nonostante due set point a favore, l’azzurro ha ceduto 10-8, mostrando qualche incertezza nei momenti decisivi.

Il secondo set ha visto Muller prendere il comando delle operazioni, portandosi sul 3-1. Nonostante un tentativo di reazione di Arnaldi, che ha recuperato il break di svantaggio, il francese è riuscito a mantenere la calma nei momenti chiave, sfruttando gli errori dell’italiano alla ricerca del vincente vincendo la partita per 6 a 4.

Questa sconfitta arriva in un momento delicato per Arnaldi, ad una settimana dalle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si giocherà proprio sulla terra rossa. Il sanremese avrà bisogno di ritrovare rapidamente la fiducia e il suo miglior tennis per arrivare pronto all’appuntamento olimpico.

ATP Umag Alexandre Muller Alexandre Muller 7 6 Matteo Arnaldi [8] Matteo Arnaldi [8] 6 4 Vincitore: Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 A. Muller 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 ace 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 A. Muller 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Muller 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche 🇫🇷 Alexandre Muller 🇮🇹 Matteo Arnaldi Punteggio servizio 244 220 Ace 0 10 Doppi falli 1 6 Percentuale prime di servizio 58% (41/71) 47% (45/96) Punti vinti con la prima 71% (29/41) 64% (29/45) Punti vinti con la seconda 43% (13/30) 43% (22/51) Palle break salvate 25% (1/4) 69% (9/13) Giochi di servizio giocati 11 11 Punteggio risposta 160 188 Punti vinti in risposta sulla prima 36% (16/45) 29% (12/41) Punti vinti in risposta sulla seconda 57% (29/51) 57% (17/30) Palle break convertite 31% (4/13) 75% (3/4) Giochi di risposta giocati 11 11 Punti vinti a rete 75% (12/16) 80% (16/20) Vincenti 15 36 Errori non forzati 13 28 Punti vinti al servizio 59% (42/71) 53% (51/96) Punti vinti in risposta 47% (45/96) 41% (29/71) Punti totali vinti 52% (87/167) 48% (80/167) Velocità massima servizio 203 km/h 209 km/h Velocità media prima di servizio 181 km/h 189 km/h Velocità media seconda di servizio 144 km/h 156 km/h





