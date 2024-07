Fils conquista Amburgo: Zverev battuto in una finale carica di tensione (sintesi video della partita)

In un vero e proprio esercizio di follia, Arthur Fils è uscito vincitore da un’incredibile finale dell’ATP 500 di Amburgo, battendo Alexander Zverev e impedendo al tedesco di riconfermarsi campione, conquistando così il titolo più importante della sua ancora breve ma già promettente carriera.

C’è stato un po’ di tutto. Sono state 3 ore e 33 minuti di battaglia con polemiche e tensione, con Fils che ha prevalso con il punteggio di 6-3, 3-6 7-6(1). Per dare un’idea di quanto sia stato folle questo incontro, il giovane francese ventenne ha affrontato 22 (!) palle break salvandone 21, mentre Zverev ha dovuto affrontarne solo 4 ma ne ha salvate solo 3.

Così, tutto si è risolto nel tie-break del terzo e decisivo set, momento in cui il francese è stato nettamente superiore. La polemica tra i due è scoppiata sul 5-5 del terzo set, quando Fils ha tentato un servizio da sotto per salvare un break point, cosa che non è piaciuta a Zverev. I due hanno anche scambiato parole al cambio campo successivo e l’arbitro è dovuto scendere dalla sedia per separarli. Certo è che Fils ha saputo gestire meglio le circostanze e ha conquistato il secondo trofeo della sua carriera, prima di un saluto molto freddo tra i due alla rete.

ATP Hamburg Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 3 6 6 Arthur Fils [5] Arthur Fils [5] 6 3 7 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Fils 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Zverev 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-4 → 2-4 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Zverev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Fils 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi