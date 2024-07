Nadal cede in finale a Bastad: Borges trionfa per la prima volta (sintesi video della partita)

La favola di Rafael Nadal all’ATP 250 di Bastad 2024 si è interrotta bruscamente in finale. Il campione spagnolo, che aveva entusiasmato il pubblico con un ritorno inaspettato ai vertici, è stato superato nettamente dal portoghese Nuno Borges con il punteggio di 6-3, 6-2.

Nadal, che sembrava aver superato gli ostacoli più duri nei turni precedenti, non è riuscito a trovare le energie fisiche e mentali per l’ultimo atto del torneo. La stanchezza accumulata dopo mesi di inattività ha presentato il conto nel momento decisivo.

Fin dall’inizio, Nadal ha mostrato evidenti difficoltà al servizio, concedendo tre break consecutivi nel primo set. Nonostante due controbreak, lo spagnolo non è mai riuscito a prendere il controllo del match. Borges, dall’altra parte della rete, ha giocato una partita tatticamente perfetta, evitando rischi inutili e sfruttando la lentezza nei movimenti dell’avversario.

Il secondo set è stato ancora più impietoso per Nadal. Ogni tentativo di aumentare l’aggressività si è tradotto in errori gratuiti, mentre Borges ha continuato a giocare con lucidità e precisione. Per il portoghese, questo titolo rappresenta il primo della carriera a livello ATP, un traguardo meritato dopo una settimana di tennis eccellente.

“Non è andata come speravo,” ha commentato Nadal dopo la partita. “Ma devo essere realista. Dopo tanto tempo lontano dai campi, arrivare in finale è già un risultato positivo. Borges ha giocato un tennis fantastico e merita questa vittoria.”

Nonostante la sconfitta, la settimana di Bastad rappresenta comunque un passo avanti importante nel percorso di recupero di Nadal. Lo spagnolo ha dimostrato di poter ancora competere ad alti livelli, ma la strada per tornare al top è ancora lunga.

Per Borges, invece, questo titolo potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase della sua carriera. Il portoghese ha dimostrato di avere il tennis e la mentalità per competere con i migliori, e questa prima vittoria in carriera gli darà sicuramente fiducia per il futuro.

ATP Bastad Nuno Borges [7] Nuno Borges [7] 6 6 Rafael Nadal Rafael Nadal 3 2 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Borges 30-0 40-0 5-2 → 6-2 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 N. Borges A-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 R. Nadal 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-40 2-0 → 2-1 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 N. Borges 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico