Challenger Chicago: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Chicago – Tabellone Principale – hard

(1/SE) Atmane, Terence vs Braswell, Micah

Qualifier vs Tu, Li

(Alt) Holt, Brandon vs (WC) Fenty, Andrew

Polmans, Marc vs (5) Galarneau, Alexis

(4) Diallo, Gabriel vs Qualifier

Fonseca, Joao vs Shimizu, Yuta

Krueger, Mitchell vs Gea, Arthur

Sekulic, Philip vs (7) Wong, Coleman

(6) Bu, Yunchaokete vs Qualifier

Qualifier vs Jubb, Paul

(WC) Basavareddy, Nishesh vs Qualifier

Tomic, Bernard vs (3) Grenier, Hugo

(8) Hong, Seongchan vs Bolt, Alex

Shimabukuro, Sho vs Broom, Charles

Ficovich, Juan Pablo vs Qualifier

(WC) Tien, Learner vs (2) Bonzi, Benjamin

(1) Fearnley, Jacob vs (WC) Williams, Cooper
Kumar, Omni vs (9) Bellier, Antoine

(2) Lajal, Mark vs Kuzuhara, Bruno

Uchida, Kaichi vs (11) Noguchi, Rio

(3) Chidekh, Clement vs Nakagawa, Naoki

Zheng, Michael vs (12) Saville, Luke

(4/Alt) Mejia, Nicolas vs (WC) Filin, Nikita Samuel

(Alt) Kozlov, Stefan vs (7) Mayo, Aidan

(5) Wu, Tung-Lin vs (WC) Nanda, Govind

Soto, Matias vs (8) Berankis, Ricardas

(6/Alt) Trotter, James vs Glinka, Daniil

(WC) Maloney, Patrick vs (10) Andrade, Andres

CENTER COURT – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Jacob Fearnley vs [WC] Cooper Williams

2. [3] Clement Chidekh vs Naoki Nakagawa

3. Matias Soto vs [8] Ricardas Berankis (non prima ore: 19:00)

4. [2] Mark Lajal vs Bruno Kuzuhara

COURT 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4/Alt] Nicolas Mejia vs [WC] Nikita Samuel Filin

2. [Alt] Stefan Kozlov vs [7] Aidan Mayo

3. Omni Kumar vs [9] Antoine Bellier (non prima ore: 19:00)

4. [WC] Patrick Maloney vs [10] Andres Andrade

COURT 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Kaichi Uchida vs [11] Rio Noguchi

2. [6/Alt] James Trotter vs Daniil Glinka

3. [5] Tung-Lin Wu vs [WC] Govind Nanda (non prima ore: 19:00)

4. Michael Zheng vs [12] Luke Saville