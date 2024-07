Challenger Zug: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurri nel Md e due nelle quali

Challenger Zug – Tabellone Principale – terra

(1) Botic van de Zandschulp vs (WC) Mika Brunold

Marc-Andrea Huesler vs Bernabe Zapata Miralles

(WC) Henry Bernet vs Qualifier

(WC) Remy Bertola vs (6) Juan Pablo Varillas

(3) Roman Andres Burruchaga vs Qualifier

Qualifier vs Alexander Blockx

Abdullah Shelbayh vs Qualifier

Rudolf Molleker vs (8) Dominic Stricker

(5) Jurij Rodionov vs Adolfo Daniel Vallejo

Qualifier vs Qualifier

Kamil Majchrzak vs Maks Kasnikowski

(Alt) Jerome Kym vs (4) Juan Manuel Cerundolo

(7) Matteo Martineau vs (Alt) Geoffrey Blancaneaux

Benoit Paire vs Quentin Halys

Joris De Loore vs Maxime Janvier

Omar Jasika vs (2) Matteo Gigante

Challenger Zug – Tabellone Qualificazione – terra

1 CAMPANA LEE, Gerard 🇰🇷 vs. Alt STAEHELI, Luca 🇨🇭

WC TEICHMANN, Raul 🇨🇭 vs. 8 TOPO, Marko 🇩🇪

2 ALVES, Mateus 🇧🇷 vs. Alt LIUTAREVICH, Ivan

Alt BEAUGE, Maxence 🇫🇷 vs. 12 GOMBOS, Norbert 🇸🇰

3 NIJBOER, Ryan 🇳🇱 vs. Alt FLORES, Jesse

WC VON DER SCHULENBURG, Jeffrey 🇨🇭 vs. 7 MATUSEVICH, Anton 🇬🇧

4 DELLAVEDOVA, Matthew 🇦🇺 vs. WC CASANOVA, Andrin 🇨🇭

PR NIKLES, Johan 🇨🇭 vs. 9 PAUL, Jakub 🇨🇭

5 VATUTIN, Alexey 🇷🇺 vs. WC DIETRICH, Dylan 🇨🇭

DE KROM, Michiel 🇳🇱 vs. 11 GUERRIERI, Andrea 🇮🇹

6 WENGER, Damien 🇨🇭 vs. Alt STATHAM, Rubin

ORLOV, Vladyslav 🇺🇦 vs. 10 IANNACCONE, Federico 🇮🇹

Center Court – ore 10:00

Alexey Vatutin vs Dylan Dietrich

Johan Nikles vs Jakub Paul

Gerard Campana Lee vs Luca Staeheli

Damien Wenger vs Rubin Statham (Non prima 15:00)

Court 1 – ore 10:00

Mateus Alves vs Ivan Liutarevich

Maxence Beauge vs Norbert Gombos

Jeffrey Von Der Schulenburg vs Anton Matusevich

Ryan Nijboer vs Jesse Flores

Court 2 – ore 10:00

Michiel De Krom vs Andrea Guerrieri

Matthew Dellavedova vs Andrin Casanova (Non prima 11:30)

Raul Teichmann vs Marko Topo

Vladyslav Orlov vs Federico Iannaccone