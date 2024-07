Challenger Tampere: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Giovanni Fonio al via

Challenger Tampere – Tabellone Principale – terra

(1) Comesana, Francisco vs Vesely, Jiri

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Lamasine, Tristan

Vrbensky, Michael vs Rodriguez Taverna, Santiago

Fonio, Giovanni vs (5) Barranco Cosano, Javier

(4) Hemery, Calvin vs Rincon, Daniel

(WC) Vasa, Eero vs (WC) Ahti, Vesa

Moeller, Marvin vs (WC) Kaukovalta, Patrick

Qualifier vs (8) Tabur, Clement

(6) Dougaz, Aziz vs Svrcina, Dalibor

Qualifier vs Onclin, Gauthier

Qualifier vs Qualifier

Mena, Facundo vs (3) Popko, Dmitry

(7) Crawford, Oliver vs (Alt) Clarke, Jay

Qualifier vs (Alt) Gakhov, Ivan

Qualifier vs Kirkin, Ergi

(Alt) Taberner, Carlos vs (2) Dellien, Murkel

(1) Erhard, Mathysvs Bye(PR) Laaksonen, Henrivs (10) Nam, JiSung

(2) Torres, Juan Bautista vs (WC) Lassila, Jeri

(WC) Vasa, Iiro vs (11/Alt) Setodji, Thomas

(3) Boitan, Gabi Adrian vs (WC) Pohjola, Peetu

(WC) Rikkonen, Roni vs (12) Fancutt, Thomas

(4) Sels, Jelle vs Renard, Lucas

(Alt) Ymer, Rafael vs (9) Jong, Sander

(5) Barton, Hynek vs (Alt) Ingildsen, Johannes

Barnat, Jiri vs (8) Gadamauri, Buvaysar

(6/Alt) Bittoun Kouzmine, Constantin vs Tamm, Kristjan

Eriksson, Sebastian vs (7) Gentzsch, Tom