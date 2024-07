Nadal supera Ajdukovic e vola in finale a Bastad: A un passo dal 93° titolo

Rafael Nadal continua a stupire e a scrivere nuove pagine di storia del tennis. A 38 anni, il campione spagnolo ha raggiunto la finale dell’ATP 250 di Bastad, superando il croato Duje Ajdukovic in una battaglia di tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.

La semifinale è stata una vera prova di resistenza per Nadal, che arrivava da un estenuante quarto di finale contro Navone. Nonostante la stanchezza evidente nei primi game, il maiorchino ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria forza mentale.

Il primo set ha visto un Nadal in difficoltà, subito sotto di due break. Nonostante un parziale recupero, il potente rovescio di Ajdukovic ha fatto la differenza, permettendo al croato di aggiudicarsi il parziale.

Nel secondo set, nonostante un break iniziale subito, Nadal ha trovato la forza di reagire. Ha alzato il livello del suo gioco, mettendo in mostra tutto il suo repertorio tecnico e tattico. Il set si è chiuso 6-3 per lo spagnolo, riportando l’incontro in parità.

Il terzo set è stato un’altalena di emozioni. Nadal è partito forte, portandosi sul 3-0, ma ha subito un ritorno di Ajdukovic che ha pareggiato i conti. Nel momento decisivo, sul 3-3 e 15-40, Nadal ha tirato fuori dal cilindro alcune delle sue giocate migliori, salvando il game e conquistando il break decisivo poco dopo.

“È stata una battaglia durissima,” ha commentato Nadal dopo la vittoria. “Ajdukovic ha giocato un tennis straordinario e ho dovuto dare il massimo per superarlo. Sono felice di essere in finale, ma so che domani dovrò alzare ulteriormente il livello.”

Questa vittoria porta Nadal a un passo dal suo 93° titolo in carriera, un traguardo che confermerebbe, qualora ce ne fosse bisogno, la sua straordinaria longevità agonistica. In finale affronterà il vincente tra Tirante e Borges.

Per il tennis mondiale, vedere Nadal competere a questi livelli a 38 anni è uno spettacolo straordinario. La sua dedizione, la sua passione e la sua capacità di superare le difficoltà fisiche sono un esempio per tutti gli sportivi.

La finale di Bastad rappresenta non solo un’opportunità per aggiungere un altro trofeo alla sua già ricchissima bacheca, ma anche una conferma che il “Re della terra rossa” non ha alcuna intenzione di abdicare.

ATP Bastad Rafael Nadal Rafael Nadal 4 6 6 Duje Ajdukovic Duje Ajdukovic 6 3 4 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Ajdukovic 15-0 3-1 R. Nadal 30-40 3-0 → 3-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Nadal 5-3 → 6-3 D. Ajdukovic 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Nadal 40-15 4-2 → 5-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Ajdukovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Ajdukovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Ajdukovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi