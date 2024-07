ATP 250 Atlanta: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Mattia Bellucci

ATP 250 Atlanta – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Shang, Juncheng vs Broady, Liam

(WC) King, Kevin vs (5) Wolf, J.J.

(2) Walton, Adam vs Mochizuki, Shintaro

Yevseyev, Denis vs (8) Bellucci, Mattia

(3) Svajda, Zachary vs Quinn, Ethan

Albot, Radu vs PC

(4) Harris, Billy vs (WC) Bonetto, Nate

Nava, Emilio vs (7) Mayot, Harold

1. [2] Adam Waltonvs Shintaro Mochizuki2. [WC] Kevin Kingvs [5] J.J. Wolf3. [4] Billy Harrisvs [WC] Nate Bonetto4. [3] Zachary Svajdavs Ethan Quinn(non prima ore: 22:00)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Denis Yevseyev vs [8] Mattia Bellucci

2. [1] Juncheng Shang vs Liam Broady

3. Emilio Nava vs [7] Harold Mayot

4. Radu Albot vs PC (non prima ore: 22:00)