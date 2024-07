Berrettini: “Pronto per la sfida contro Tsitsipas” (Sintesi video della partita)

Matteo Berrettini, fresco di vittoria nei quarti di finale dell’ATP 250 di Gstaad, ha condiviso le sue riflessioni sulla partita e sulle prospettive future in un’intervista post-match.

“È stato un gran match,” ha esordito il tennista romano. “Abbiamo servito entrambi molto bene.” Berrettini ha sottolineato come le opportunità siano state più numerose nel primo set, mentre nel secondo i due giocatori si sono studiati maggiormente.

L’italiano ha evidenziato la sua capacità di adattamento alle condizioni di gioco mutevoli: “Oggi le condizioni erano completamente diverse, ho dovuto adattare un po’ il mio gioco.” Questa flessibilità tattica si è rivelata cruciale nei momenti decisivi.

Con un sorriso, Berrettini ha ammesso di non sapere esattamente cosa sia successo nel primo tie-break, ma ha sottolineato l’importanza della sua mentalità positiva: “Continuavo a dirmi di farmi trovare pronto perché le occasioni sarebbero arrivate, ed è successo.”

Guardando al futuro immediato, Berrettini si è detto pronto per le sfide ravvicinate: “Negli ultimi mesi ho giocato poco, quindi per me ora non è un problema giocare, potrei giocare anche 2 partite in una giornata.”

La semifinale lo vedrà opposto a Stefanos Tsitsipas, e Berrettini è consapevole della sfida che lo attende: “Stefanos ha vinto tanti titoli, specialmente su terra, sarà una partita difficilissima.” Nonostante ciò, l’italiano si mostra fiducioso: “Qui mi sento bene e darò il meglio di me per batterlo.”





Francesco Paolo Villarico