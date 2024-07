Berrettini incanta Gstaad: Auger-Aliassime va ko, ora sfida Tsitsipas in semifinale

Matteo Berrettini continua la sua marcia trionfale all’ATP 250 di Gstaad 2024, un torneo che sembra essere il suo talismano. Dopo il titolo del 2018 e la finale del 2022, l’azzurro approda in semifinale superando Felix Auger-Aliassime in una battaglia di 2 ore e 10 minuti, con il punteggio di 7-6(7), 7-6(2).

Il match è stato un’autentica prova di nervi, con entrambi i giocatori che hanno mostrato un servizio impeccabile. Nel primo set, Berrettini ha dovuto annullare tre palle break consecutive, dimostrando grande freddezza nei momenti cruciali. Il tie-break è stato un thriller, con l’italiano che ha sfruttato un errore di Auger-Aliassime per chiudere 9-7.

Il secondo set ha visto un dominio ancora più netto dei servizi, con percentuali di prime in campo superiori all’80% per entrambi. Ancora una volta, è stato il tie-break a decidere le sorti del parziale, ma questa volta Berrettini ha preso il largo fin dall’inizio, chiudendo 7-2.

Ora Berrettini si prepara ad affrontare in semifinale Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 1 del torneo e vincitore contro Fabio Fognini. Nonostante i precedenti (3-0 per il greco).

Questa vittoria non solo conferma l’ottimo stato di forma di Berrettini, ma rappresenta anche un importante passo avanti nel suo percorso di ritorno ai vertici del tennis mondiale. Con un servizio così efficace e la ritrovata fiducia nei propri mezzi, l’azzurro si candida come uno dei favoriti per il titolo a Gstaad.

La semifinale contro Tsitsipas sarà un test cruciale, ma se Berrettini riuscirà a mantenere questo livello di gioco, potremmo assistere a un’altra impresa del tennista romano su quella terra rossa svizzera che sembra esaltare le sue migliori qualità.

ATP Gstaad Felix Auger-Aliassime [3] Felix Auger-Aliassime [3] 6 6 Matteo Berrettini [6] Matteo Berrettini [6] 7 7 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1

Statistiche 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime 🇮🇹 Matteo Berrettini Punteggio servizio 298 312 Ace 5 5 Doppi falli 5 1 Percentuale prime di servizio 64% (54/84) 70% (55/79) Punti vinti con la prima 74% (40/54) 78% (43/55) Punti vinti con la seconda 60% (18/30) 63% (15/24) Palle break salvate 100% (4/4) 100% (3/3) Giochi di servizio giocati 12 12 Punteggio risposta 59 66 Punti vinti in risposta sulla prima 22% (12/55) 26% (14/54) Punti vinti in risposta sulla seconda 38% (9/24) 40% (12/30) Palle break convertite 0% (0/3) 0% (0/4) Giochi di risposta giocati 12 12 Punti vinti a rete 57% (13/23) 53% (10/19) Vincenti 18 16 Errori non forzati 15 16 Punti vinti al servizio 69% (58/84) 73% (58/79) Punti vinti in risposta 27% (21/79) 31% (26/84) Punti totali vinti 48% (79/163) 52% (84/163) Velocità massima servizio 221 km/h 230 km/h Velocità media prima di servizio 203 km/h 207 km/h Velocità media seconda di servizio 173 km/h 171 km/h





Francesco Paolo Villarico