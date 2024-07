WTA 250 Praga e Iasi: I Tabelloni di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurre al via

WTA 250 Praga – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Elsa Jacquemot vs Reka-Luca Jani

Stephanie Wagner vs (12) Oksana Selekhmeteva

(2) Ella Seidel vs Dalila Spiteri

(WC) Lucie Safarova vs (7) Anastasiia Sobolieva

(3) Katarina Zavatska vs (WC) Amelie Smejkalova

Eva Vedder vs (8) Tereza Martincova

(4) Mona Barthel vs (WC) Alena Kovackova

(WC) Eliska Tichackova vs (9) Kathinka Von Deichmann

(5) Priscilla Hon vs Tara Wurth

Ena Shibahara vs (11) Dejana Radanovic

(6) Louisa Chirico vs Camilla Rosatello

Ipek Oz vs (10) Alison Van Uytvanck

WTA 250 Iasi – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Lea Boskovic vs (WC) Irina Fetecau

(WC) Natalia Szabanin vs (11) Gergana Topalova

(2) Aliona Falei vs Lola Radivojevic

Cristina Dinu vs (12) Sofya Lansere

(3) Varvara Lepchenko vs Ilinca Amariei

Seone Mendez vs (10) Nuria Brancaccio

(4) Selena Janicijevic vs Irene Burillo Escorihuela

(WC) Andreea Prisacariu vs (7) Julia Avdeeva

(5) Anastasia Tikhonova vs Gabriela Lee

(WC) Georgia Craciun vs (9) Marie Benoit

(6) Dalila Jakupovic vs Simona Waltert

Maria Sara Popa vs (8) Xiaodi You

