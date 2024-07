Darderi cede a Baez ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Amburgo

Out Darderi

Luciano Darderi si arrende ai quarti di finale contro Sebastian Baez e conclude la sua avventura al torneo ATP 500 di Amburgo 2024. Il tennista italoargentino, nonostante un inizio promettente, è stato sconfitto dal sudamericano con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 dopo due ore e quattordici minuti di gioco.

Luciano Darderi inizia il primo set con grande determinazione, tenendo la battuta a zero. Nel quarto game, ottiene una palla break e la sfrutta subito, strappando il servizio a Baez. Darderi deve poi annullare due palle del controbreak, riuscendo con coraggio a vincere il game e allungare il vantaggio. Dopo un secondo break a favore di Darderi avanti per 5 a 1, Baez riesce a ottenere un controbreak, ma l’italoargentino risponde con fermezza, chiudendo il set sul 6-2 piazzando un nuovo break nell’ottavo gioco.

Il secondo set vede un cambiamento di ritmo. Baez serve con maggiore disinvoltura e nessuno dei due giocatori riesce a ottenere opportunità al servizio fino al sesto game, dove Darderi manca una palla break cruciale. L’azzurro subisce poi il break nel settimo gioco, trova l’immediato controbreak, ma un ulteriore break di Baez nel nono game decide il set sul 6-4 dopo che Sebastian tiene a 0 l’ultimo turno di battuta del parziale.

Nel terzo set, Darderi subisce un break nel terzo game dopo aver annullato due opportunità nel primo gioco. Baez ottiene un altro break, portandosi sul 5-2 e servendo per il match. Darderi non si arrende e strappa il servizio all’avversario, accorciando sul 3-5 con un punto eccezionale in risposta. Tuttavia, Baez però riesce a vincere il set e il match 6-4, ponendo fine al percorso di Darderi nel torneo di Amburgo.

ATP Hamburg Luciano Darderi [7] Luciano Darderi [7] 6 4 4 Sebastian Baez [3] Sebastian Baez [3] 2 6 6 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Baez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 L. Darderi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Baez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Baez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Baez 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 L. Darderi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





