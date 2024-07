Nadal incerto sugli US Open: ‘Deciderò dopo le Olimpiadi. Opelka scrive la storia a Newport: in semifinale dal ranking 1188. Polemiche per le foto ufficiali dei Giochi di Parigi: ‘Sembrano foto segnaletiche

Rafael Nadal è stato interrogato in conferenza stampa all’ATP 250 di Bastad 2024 sulla sua iscrizione agli US Open 2024 e se questo significhi che abbia già determinato il suo programma per il resto della stagione. Lo spagnolo ha detto che far parte dell’Entry List del quarto Grand Slam era una misura per darsi l’opportunità di competere se alla fine lo avesse deciso, ma che non è sicuro di farlo. Prenderà decisioni dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma ciò che è certo è che giocherà nella Laver Cup 2024.

Reilly Opelka è diventato il tennista con il peggior ranking nella storia capace di raggiungere le semifinali di un torneo ATP. Così impressionante e meritevole è ciò che ha fatto un uomo la cui storia di superamento delle difficoltà negli ultimi anni è stata memorabile e che è arrivato vicino a lasciare il tennis, come lui stesso ha raccontato questa settimana. L’americano si è presentato all’ATP 250 di Newport 2024 essendo il numero 1188 del ranking ATP e continua la lotta per il titolo.

Opelka, infatti, è determinato a reintegrarsi nell’élite con rapidità e decisione. Il gigante americano si è qualificato per le semifinali dell’ATP 250 di Newport 2024 dopo aver sconfitto McDonald in tre set, con il punteggio di 4-6 6-3 6-4, e ora si incontrerà con Alex Michelsen, che ha battuto comodamente Kovacevic. Inoltre, Marcos Giron ha interrotto bruscamente la progressione di Paire.

Sembra incredibile che a questo punto e con tutta la tecnologia esistente, un torneo del calibro dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 faccia cose così brutte come le foto ufficiali per il torneo. Non appena sono state pubblicate, c’è stata un’ondata di commenti sui social media che dicevano che, più che immagini di atleti olimpici, sembravano foto di prigionieri o di criminali ricercati. Si ride per non piangere.





Francesco Paolo Villarico