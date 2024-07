Berrettini avanza a Gstaad: prestazione convincente contro Galan

Matteo Berrettini continua la sua rinascita sulla terra rossa di Gstaad, raggiungendo i quarti di finale con una convincente vittoria su Daniel Elahi Galan. Il romano ha superato un inizio incerto per imporsi con un autoritario 6-4, 6-2 in meno di 80 minuti.

La partita è iniziata con Galan in modalità aggressiva, sorprendendo Berrettini con risposte efficaci e conquistando il primo game ed il break. Tuttavia, l’italiano ha rapidamente trovato il suo ritmo, mostrando la sua classe nell’ottavo game con un passante lungolinea che ha cambiato l’inerzia del set piazzando il controbreak ed impattando sul 4 pari. Un errore poi di Galan su una smorzata inopportuna ha consegnato il primo set a Berrettini per 6 a 4 dopo che il colombiano aveva mancato anche una palla per il 5 pari.

Nel secondo set, l’azzurro ha preso il controllo totale del match. Dopo aver salvato due palle break nel secondo game, Berrettini ha strappato il servizio a Galan nel quarto game, volando sul 4-1. Da quel momento, il romano ha dominato, chiudendo l’incontro con uno smash e forzando l’errore di dritto del colombiano.

Questa vittoria non solo porta Berrettini ai quarti di finale, dove affronterà il vincitore tra Yannick Hanfmann e Felix Auger-Aliassime, ma rappresenta un altro passo importante nel suo percorso di ritorno verso le posizioni di classifica che gli competono.

ATP Gstaad Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 4 2 Matteo Berrettini [6] Matteo Berrettini [6] 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Elahi Galan 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Elahi Galan 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-3 → 1-4 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 D. Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0