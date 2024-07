Bastad: Pellegrino esce di ecena, Rimpianti nel secondo set

Andrea Pellegrino vede sfumare la sua avventura all’ATP 250 di Bastad 2024 al primo turno, cedendo al portoghese Nuno Borges con il punteggio di 6-2, 7-6(4) dopo un’ora e 32 minuti di battaglia. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca al lucky loser italiano, subentrato all’ultimo momento al connazionale Francesco Passaro.

Il match ha avuto due volti distinti. Nel primo set, Borges ha dominato con il suo gioco vario e incisivo, sfruttando alcune imprecisioni di Pellegrino per chiudere 6-2 in soli 32 minuti. Il portoghese ha mostrato tocchi sopraffini, in particolare con alcune smorzate che hanno messo in difficoltà l’azzurro.

Il secondo set, tuttavia, ha visto un Pellegrino trasformato. L’italiano ha iniziato con grande determinazione, strappando due break consecutivi a Borges e portandosi sul 4-1. Sembrava il preludio a un terzo set, ma qui è iniziata la rimonta del portoghese.

Borges, nonostante una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive, ha ritrovato il suo miglior tennis nel momento cruciale. Ha recuperato entrambi i break, annullando anche due set point a Pellegrino – uno in risposta sul 5-4 e uno al servizio sul 5-5.

Il tie-break è stato il momento decisivo. Borges ha alzato il livello, mostrando un tennis più aggressivo e vario, mentre Pellegrino ha commesso qualche errore di troppo. Un lob perfetto e un dritto sulla riga hanno fatto la differenza, portando il portoghese alla vittoria per 7-4.

Per Borges ora si profila un interessante derby portoghese contro Rocha nel prossimo turno. Pellegrino, invece, dovrà analizzare questa prestazione e cercare di trarre insegnamenti preziosi per i prossimi tornei.

Statistiche 🇮🇹 Andrea Pellegrino 🇵🇹 Nuno Borges Punteggio servizio 223 265 Ace 1 1 Doppi falli 2 0 Percentuale prime di servizio 67% (47/70) 76% (48/63) Punti vinti con la prima 62% (29/47) 69% (33/48) Punti vinti con la seconda 35% (8/23) 40% (6/15) Palle break salvate 33% (2/6) 60% (3/5) Giochi di servizio giocati 10 10 Punteggio risposta 151 210 Punti vinti in risposta sulla prima 31% (15/48) 38% (18/47) Punti vinti in risposta sulla seconda 60% (9/15) 65% (15/23) Palle break convertite 40% (2/5) 67% (4/6) Giochi di risposta giocati 10 10 Punti vinti a rete 62% (8/13) 53% (8/15) Vincenti 8 16 Errori non forzati 11 23 Punti vinti al servizio 53% (37/70) 62% (39/63) Punti vinti in risposta 38% (24/63) 47% (33/70) Punti totali vinti 46% (61/133) 54% (72/133) Velocità massima servizio 205 km/h 205 km/h Velocità media prima di servizio 188 km/h 192 km/h Velocità media seconda di servizio 161 km/h 165 km/h





Francesco Paolo Villarico