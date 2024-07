Nadal scherza a Bastad: “Sto difendendo il titolo del 2005” (Video della partita)

Rafael Nadal ha fatto un ritorno sulla terra battuta di Bastad, sconfiggendo Leo Borg, figlio della leggenda Bjorn, con un convincente 6-3, 6-4. In un match carico di significato storico, il campione spagnolo ha dimostrato che, nonostante la lunga assenza dai campi, la sua classe rimane intatta.

Fin dall’inizio, Nadal ha imposto il suo gioco, mostrando una notevole sicurezza al servizio e una crescente fiducia nel suo colpo di dritto. Borg, nonostante alcuni momenti di brillantezza, non è riuscito a trovare l’equilibrio necessario per mettere in difficoltà il 22 volte campione Slam.

Il primo set ha visto Nadal in controllo, con un break decisivo che ha segnato la differenza. Nel secondo, lo spagnolo ha alzato ulteriormente il livello, strappando subito il servizio di Borg e gestendo il vantaggio con la sua proverbiale intelligenza tattica.

“Mi sento bene, sto difendendo il titolo,” ha scherzato Nadal dopo il match, riferendosi alla sua ultima vittoria a Bastad nel 2005. “È un onore giocare contro il figlio di una delle più grandi leggende del nostro sport.”

Il pubblico svedese ha accolto calorosamente Nadal, ricordando la sua ultima apparizione qui 19 anni fa. “Le sensazioni sono state ottime,” ha commentato il maiorchino. “Significa molto per me sentire il calore della gente, anche nei giorni di allenamento.”

Questo match rappresenta un importante passo avanti per Nadal nella sua preparazione per i Giochi Olimpici. Il prossimo ostacolo sarà Cameron Norrie negli ottavi di finale, un test che ci dirà molto sullo stato di forma del campione spagnolo.

Per quanto riguarda Leo Borg, Nadal ha avuto parole di incoraggiamento: “Credo che abbia giocato bene, ha un grande futuro davanti a sé.” Un gesto di classe da parte di un campione che, a 37 anni, continua a dimostrare perché è considerato uno dei più grandi di sempre.

ATP Bastad Rafael Nadal Rafael Nadal 6 6 Leo Borg Leo Borg 3 4 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 L. Borg 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Borg 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Borg 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Borg 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 L. Borg 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 L. Borg 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Nadal 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Borg 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-1 → 4-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Borg 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Nadal 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Borg 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico