Luciano Darderi vince al debutto nel torneo di Amburgo

Luciano Darderi ha fatto un ingresso vincente nel torneo di Amburgo, ATP 500, superando un debutto caratterizzato da un inaspettato cambio di avversario. Inizialmente programmato per affrontare Lorenzo Sonego, probabilmente costretto a rinunciare a causa di un virus, Darderi ha invece sfidato il dominicano Nick Hardt, entrato in tabellone come lucky loser. Nonostante la classifica mondiale di Hardt, numero 191, la partita si è rivelata impegnativa: Darderi ha conquistato la vittoria con il punteggio di 6-1 2-6 6-0, dopo un secondo set difficile, e ha così raggiunto il kazako Alexander Shevchenko al secondo turno.

Darderi ha messo a segno otto ace, ottenendo la vittoria nonostante qualche difficoltà con la seconda di servizio (14/31 in totale). Il suo cinismo ha fatto la differenza, sfruttando cinque delle sei palle break disponibili e mettendo a segno 27 vincenti contro i 21 di Hardt.

Nel primo set, Darderi ha dominato senza difficoltà. Hardt, visibilmente teso per la chiamata dell’ultimo minuto, ha commesso numerosi errori. Darderi si è portato rapidamente sul 5-0 in meno di venti minuti. Nonostante Hardt sia riuscito a vincere un gioco, il set era ormai perso.

Nel secondo set, Hardt ha aumentato l’intensità del proprio gioco, superando la tensione iniziale. Questo ha colto Darderi di sorpresa, trovandosi di fronte un avversario diverso. L’italoargentino ha perso concentrazione nel quarto gioco, sbagliando diverse smorzate: dopo aver salvato due palle break, ha ceduto alla terza, finendo in svantaggio per 4-1. La confusione di Darderi è continuata, subendo un altro break nell’ottavo gioco, e così si è andati al terzo set.

Dopo una pausa, Darderi è tornato in campo con nuova energia, ritrovando la spinta del primo set. Hardt ha cercato di rimanere in partita, ma ha ceduto già nel primo gioco. Il dominicano è tornato a commettere errori, subendo la potenza di Darderi, che ha ottenuto il secondo break consecutivo. L’italoargentino ha difeso con successo una palla break che avrebbe potuto riaprire leggermente il set sul 3 a 0. Nell’ultimo gioco, Darderi ha chiuso con il proprio turno di battuta set e partita per 6 a 0.

ATP Hamburg Luciano Darderi [7] Luciano Darderi [7] 6 2 6 Nick Hardt Nick Hardt 1 6 0 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 L. Darderi 15-0 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 N. Hardt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 3-0 → 4-0 N. Hardt 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 N. Hardt 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 N. Hardt 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 N. Hardt 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 L. Darderi 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Hardt 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Hardt 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 N. Hardt 0-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 ace ace 4-0 → 5-0 N. Hardt 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 N. Hardt 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico