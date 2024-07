ATP 500 Amburgo: Arnaldi crolla dopo un inizio promettente, Martinez avanza

Una giornata da dimenticare per Matteo Arnaldi all’ATP 500 di Amburgo. Il giovane italiano è stato eliminato al primo turno dallo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 7-6(4) 6-1 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, soprattutto per come si era messa la partita nelle fasi iniziali.

Arnaldi aveva infatti iniziato il match con il piede giusto, strappando il servizio a Martinez nel sesto game e portandosi sul 5-2. Tuttavia, proprio quando sembrava avere il controllo del set, il sanremese ha subito un crollo verticale. Dal 5-3 del primo set, Arnaldi ha incassato la bellezza di cinque break consecutivi, una statistica che racconta da sola il tracollo del giocatore italiano.

Il momento chiave è arrivato sul 5-4, quando Arnaldi ha avuto un set point. Martinez, però, ha dimostrato grande freddezza, annullandolo con un’eccellente combinazione di servizio e dritto. Lo spagnolo ha poi conquistato il tie-break con autorità, dando inizio al suo dominio.

Il secondo set è stato un monologo di Martinez. Nonostante un break iniziale di Arnaldi, lo spagnolo ha inanellato sei game consecutivi, chiudendo il parziale con un perentorio 6-1. Particolarmente preoccupante è stata la prestazione di Arnaldi con la seconda di servizio: solo 7 punti vinti su 28 tentativi, per un misero 25% di efficacia.

Questa sconfitta solleva interrogativi sulla tenuta mentale di Arnaldi nei momenti cruciali. La capacità di gestire la pressione e mantenere la concentrazione per tutta la durata del match sarà sicuramente un aspetto su cui il giovane italiano dovrà lavorare.

ATP Hamburg Pedro Martinez Pedro Martinez 7 6 Matteo Arnaldi [6] Matteo Arnaldi [6] 6 1 Vincitore: Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Martinez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 0-40 4-1 → 5-1 P. Martinez 15-0 30-0 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 P. Martinez 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 P. Martinez 0-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 3-5 → 4-5 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Statistiche 🇪🇸 Pedro Martinez 🇮🇹 Matteo Arnaldi Punteggio servizio 245 189 Ace 1 7 Doppi falli 3 4 Percentuale prime di servizio 72% (49/68) 52% (30/58) Punti vinti con la prima 67% (33/49) 67% (20/30) Punti vinti con la seconda 37% (7/19) 25% (7/28) Palle break salvate 25% (1/4) 38% (3/8) Giochi di servizio giocati 10 9 Punteggio risposta 226 201 Punti vinti in risposta sulla prima 33% (10/30) 33% (16/49) Punti vinti in risposta sulla seconda 75% (21/28) 63% (12/19) Palle break convertite 63% (5/8) 75% (3/4) Giochi di risposta giocati 9 10 Punti vinti a rete 95% (18/19) 60% (6/10) Vincenti 18 26 Errori non forzati 9 16 Punti vinti al servizio 59% (40/68) 47% (27/58) Punti vinti in risposta 53% (31/58) 41% (28/68) Punti totali vinti 56% (71/126) 44% (55/126) Velocità massima servizio 190 km/h 204 km/h Velocità media prima di servizio 174 km/h 187 km/h Velocità media seconda di servizio 141 km/h 153 km/h





Francesco Paolo Villarico