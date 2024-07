Paolini punta alle Olimpiadi: “Un obiettivo importante, darò il massimo”

Jasmine Paolini, fresca del suo miglior ranking mondiale (numero 5) e reduce da due finali consecutive negli Slam, guarda con ambizione ai prossimi obiettivi, in particolare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

In un’intervista a ‘Vogue Italia’, la tennista toscana ha dichiarato: “Le Olimpiadi sono assolutamente un obiettivo importante. Ci sono una volta ogni quattro anni, quindi metterò il massimo impegno per cercare di far bene, anche se non sarà facile.”

Paolini ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la motivazione in ogni torneo: “L’importante è avere sempre alta la voglia di lottare su ogni punto, cercando sempre di tirare fuori il meglio”.

La tennista ha anche rivelato il segreto dei suoi recenti successi: un lavoro continuo sia tecnico che fisico. “Cerco di portarmi dietro il preparatore atletico il più possibile perché penso sia un lavoro che va fatto tutti i giorni,” ha spiegato. Oltre al suo allenatore Renzo Furlan, Paolini si avvale anche dell’aiuto di Danilo Pizzorno, un video analista, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra.

Rivolgendosi alle giovani aspiranti tenniste, Paolini ha enfatizzato l’importanza della passione: “Il messaggio che vorrei lanciare è quello di divertirsi, che è la cosa più importante. Ti deve piacere e divertire quello che fai. Deve essere proprio una passione.”

Infine, con un tocco di introspezione, ha condiviso ciò che direbbe alla Jasmine Paolini degli inizi: “Di credere di più in se stessa. E di non porsi limiti. Mai.”





