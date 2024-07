Alcaraz: “Voglio sedermi allo stesso tavolo dei grandi” (Sintesi video della partita)

Carlos Alcaraz ha confermato il suo status di nuova stella del tennis mondiale, vincendo il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon. Dopo aver sconfitto Novak Djokovic in finale, lo spagnolo ha condiviso le sue riflessioni e ambizioni in una conferenza stampa ricca di spunti.

“È una sensazione incredibile,” ha esordito Alcaraz. “Ho giocato una grande partita e ho approfittato al massimo del fatto che Novak non fosse al suo meglio nei primi due set.” Il giovane campione ha sottolineato l’importanza di aver vinto Roland Garros e Wimbledon nello stesso anno, un’impresa riuscita a pochi nella storia del tennis.

Pur consapevole dei record che sta stabilendo, Alcaraz mantiene i piedi per terra: “Cerco di non pensarci troppo. È un grande inizio di carriera, ma devo andare avanti e costruire il mio percorso. Alla fine della mia carriera, voglio sedermi allo stesso tavolo dei grandi: questo è il mio obiettivo e il mio sogno al momento.”

Il campione spagnolo non si pone limiti: “Non so qual è il mio limite e non voglio pensarci. Voglio solo godermi il momento e continuare a sognare. Vedremo alla fine della mia carriera se saranno 25, 30, 15 o 4 Slam. L’unica cosa che so è che voglio continuare a divertirmi.”

Nonostante la vittoria, Alcaraz ha mostrato grande rispetto per Djokovic: “Continuo a pensare che Novak sia Superman. Quello che ha fatto in questo torneo, dopo un’operazione poche settimane prima, è incredibile.”

Il giovane spagnolo è consapevole che c’è ancora margine di miglioramento: “Credo di poter migliorare il mio gioco in generale. Non posso fermarmi qui, devo continuare a crescere e migliorare.” Ha anche sottolineato l’importanza delle sconfitte nel suo percorso di crescita, citando in particolare la lezione appresa dalla sconfitta contro Medvedev agli US Open 2023.

Infine, Alcaraz ha commentato la sua rivalità emergente con Jannik Sinner: “Essere lì con Jannik, a 22 e 21 anni, in cima alla classifica e vincendo Grand Slam. È un bene per il tennis avere nuovi volti che vincono grandi cose e lottano nei grandi tornei. Sono molto contento di averlo lì. Abbiamo una grande rivalità come giovani giocatori che stanno emergendo nella lotta per questi titoli. È fantastico per lo sport, per il tennis e anche per i giocatori.”





Francesco Paolo Villarico